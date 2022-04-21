Forbes составил список активнее всего беднеющих миллиардеров. На десятерых они потеряли 100 млрд долларов

Список российских долларовых миллиардеров существенно сократился с начала спецоперации на территории Украины, суммарно состояние этих бизнесменов сократилось почти вдвое. Forbes назвал самых уязвимых.
Как отмечает издание 21 апреля, санкции и обвал рынков «отрезали» от списка миллиардеров 35 человек — теперь в нем 88 бизнесменов. Суммарное состояние оставшихся сократилось до 353 миллиардов, упав с 606.
Лидер списка беднеющих — Алексей Мордашов («Северсталь», «Силовые машины», «Лента»). Он потерял почти 16 млрд долларов, осталось чуть больше 13.
Вагит Алекперов (до сегодняшнего дня ЛУКОЙЛ, он покинул директорский пост) потерял 14,4 млрд, осталось 10,5.
Золотодобытчик и сенатор Сулейман Керимов вместе с родственниками потерял 11,4 млрд, осталось 4,4.
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук и ее Wildberries потеряли почти 11 миллиардов долларов, осталось два с небольшим.
Леонид Михельсон («Сибур», «Новатэк») сохранил 14 миллиардов, потеряв почти 11.
Геннадий Тимченко (КХЛ, «Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл») обеднел почти вдвое. Остаток — 11,3 млрд.
Владимир Потанин («Норникель», «Интеррос») — минус 9,7 млрд. Осталось 17,3.
Производитель электрокаров Денис Свердлов (Arrival) почти что перестал был долларовым миллиардером — в остатке 1,4 млрд, потеря 9,2.
Металлург Владимир Лисин (НЛМК) потерял почти 8 миллиардов, сохранил больше 18.
Замыкает десятку Роман Абрамович, взявший на себя роль переговорщика между Россией и Украиной. Кроме «Челси», он потерял 7,6 млрд.