Forbes составил список активнее всего беднеющих миллиардеров. На десятерых они потеряли 100 млрд долларов

Список российских долларовых миллиардеров существенно сократился с начала спецоперации на территории Украины, суммарно состояние этих бизнесменов сократилось почти вдвое. Forbes назвал самых уязвимых.

Как отмечает издание 21 апреля, санкции и обвал рынков «отрезали» от списка миллиардеров 35 человек — теперь в нем 88 бизнесменов. Суммарное состояние оставшихся сократилось до 353 миллиардов, упав с 606.

Лидер списка беднеющих — Алексей Мордашов («Северсталь», «Силовые машины», «Лента»). Он потерял почти 16 млрд долларов, осталось чуть больше 13.