Дважды арестованный. Николая Конашенка отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Из спецприемника в Дзержинский районный суд Петербурга привезли на меру пресечения 41-летнего Николая Конашенка. Дальше он отправляется в СИЗО.
Как передает корреспондент «Фонтанки», Конашенка провели по коридорам суда под его закрытие вечером 27 марта. Суд разрешил протокольную сьемку, и Конашенок коротко выразил свою позицию: своими постами он выражал озабоченность, что теракт может принимать другие, более масштабные формы. Он был шокирован новостями, а сейчас сожалеет о содеянном.
Ожидающие решения суда пресса и мама обвиняемого узнали об аресте из телеграм-канала объединенной пресс-службы судов — на оглашение никого не пустили. Известно, что защита просила о домашнем аресте.
Мать Николая не была готова давать какие-либо комментарии, но возмущалась тем, что ее сына назвали неженатым и бездетным. По ее словам, все отношения в семье оформлены официально. Данные о том, что Конашенок не женат и не имеет детей, были записаны в постановлении Смольнинского районного суда накануне, когда его арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.
«Роксана шлет поцелуи, обожает тебя», - со слезами сказала сыну Лариса Конашенок.
«Женат, имеет ребенка 2017 г.р.» — личность Николая Конашенка сегодня установлена верно, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Претензии к дизайнеру касаются его постов в соцсетях. После теракта в «Крокусе» он возмущался тем, что террористам стоило бы выбрать другую цель. Супруге Николая, уже экс-директору «Новой Голландии» Роксане Шатуновский, пришлось уволиться, самого его задержали в Пулково. Он извинился на камеру и рассказал, что террористов не поддерживает.
Позже выяснилось, что у отдела полиции Конашенок хулиганил — размахивал руками и матерился, чем напугал некоего гражданина. Суд его административно арестовал на 14 суток.