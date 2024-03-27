Дважды арестованный. Николая Конашенка отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Из спецприемника в Дзержинский районный суд Петербурга привезли на меру пресечения 41-летнего Николая Конашенка. Дальше он отправляется в СИЗО.



Как передает корреспондент «Фонтанки», Конашенка провели по коридорам суда под его закрытие вечером 27 марта. Суд разрешил протокольную сьемку, и Конашенок коротко выразил свою позицию: своими постами он выражал озабоченность, что теракт может принимать другие, более масштабные формы. Он был шокирован новостями, а сейчас сожалеет о содеянном.