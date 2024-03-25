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    После высказываний о теракте в «Крокусе» задержан Николай Конашенок. Его встретили в Пулково

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    После громкого выступления в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле» задержан петербургский декоратор Николай Конашенок. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 25 марта.

    Полицейские встретили петербуржца в Пулково, когда тот готовился к посадке на международный рейс. Конашенка вывели из здания аэропорта двое полицейских. Причина задержания неизвестна.

    Николай Конашенок на звонок корреспондента не ответил. Его супруга Роксана Шатуновская попросила перезвонить завтра.

    «Фонтанка.ру»

    Ранее Шатуновская сообщила, что «по обоюдному согласию» покидает пост генерального директора «Новой Голландии». Поводом стали неэтичные высказывания ее мужа в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Шатуновская написала, что увольняется, «но остается с семьей». Она также выразила соболезнования родным погибших в Подмосковье. Высказывания Конашенка широко обсуждались в патриотических телеграм-каналах.

    Ранее Николай Конашенок сотрудничал с такими СМИ, как «Собака.ru», «Коммерсант», «Афиша». Затем он начал реставрировать восточноевропейскую мебель 1960–1970-х годов, найденную на свалках. Также у Конашенка есть доля в баре на Петроградской стороне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Конашенок
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