После высказываний о теракте в «Крокусе» задержан Николай Конашенок. Его встретили в Пулково

После громкого выступления в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле» задержан петербургский декоратор Николай Конашенок. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 25 марта.



Полицейские встретили петербуржца в Пулково, когда тот готовился к посадке на международный рейс. Конашенка вывели из здания аэропорта двое полицейских. Причина задержания неизвестна.

Николай Конашенок на звонок корреспондента не ответил. Его супруга Роксана Шатуновская попросила перезвонить завтра.