«Холост, детей не имеющий, не работающий». Почему суд поверил в хулиганство Николая Конашенка

Судья Смольнинского райсуда Екатерина Мезенцева нашла несостоятельным довод о том, что Николай Конашенок не мог ругаться и махать руками на Мытнинской улице, так как к тому времени уже был задержан в аэропорту Пулково по подозрению в оправдании терроризма. Содержание постановления об аресте 26 марта публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online». Обстоятельства уголовного и административного преследования разнесены по разным углам и, по логике правосудия, пересекаться не должны.

По информации «Фонтанки», при назначении Николаю Конашенку 14 суток ареста судья руководствовалась следующими доказательствами:

протоколом об административном правонарушении; протоколом об административном задержании; протоколом о доставлении лица, совершившего административное правонарушение; рапортами двоих сотрудников полиции; заявлением гражданина, который видел, как незнакомый ему мужчина «вел себя неадекватно, размахивал руками, кричал, выражался нецензурной бранью».

Перечисленные документы названы в постановлении об аресте доказательствами, «достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают», так как «согласуются друг с другом, никаких противоречий не содержат», а «оснований для оговора со стороны должностных лиц полиции или каких-либо неприязненных отношений судом не установлено».

Николай Конашенок вину не признал, напирал на то, что был задержан в Пулково, то есть далеко от вмененного ему места правонарушения. В 21:55 понедельника, 25 марта, «Фонтанка» публиковала видео задержания Николая Конашенка, поводом стали посты о теракте в «Крокус Сити Холле». Эту реплику судья назвала несостоятельной, так как довод опровергается предоставленными полицией документами.

А в документах сказано: 25.03.2024 года в 21 час 47 минут на улице Мытнинская, д. 3 (здесь нахнаходится 76-й отдел) вел себя неадекватно, размахивал руками, кричал, выражался грубой нецензурной бранью, чем испугал гражданина К. и мимо проходящих людей. А то, что в административном протоколе нет подписи Конашенка, — личное его волеизъявление, расценил суд.