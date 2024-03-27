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    «Холост, детей не имеющий, не работающий». Почему суд поверил в хулиганство Николая Конашенка

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    Судья Смольнинского райсуда Екатерина Мезенцева нашла несостоятельным довод о том, что Николай Конашенок не мог ругаться и махать руками на Мытнинской улице, так как к тому времени уже был задержан в аэропорту Пулково по подозрению в оправдании терроризма.

    Содержание постановления об аресте 26 марта публикует тг-канал «Фонтанка SPB Online». Обстоятельства уголовного и административного преследования разнесены по разным углам и, по логике правосудия, пересекаться не должны.

    По информации «Фонтанки», при назначении Николаю Конашенку 14 суток ареста судья руководствовалась следующими доказательствами:

    • протоколом об административном правонарушении;
    • протоколом об административном задержании;
    • протоколом о доставлении лица, совершившего административное правонарушение;
    • рапортами двоих сотрудников полиции;
    • заявлением гражданина, который видел, как незнакомый ему мужчина «вел себя неадекватно, размахивал руками, кричал, выражался нецензурной бранью».

    Перечисленные документы названы в постановлении об аресте доказательствами, «достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают», так как «согласуются друг с другом, никаких противоречий не содержат», а «оснований для оговора со стороны должностных лиц полиции или каких-либо неприязненных отношений судом не установлено».

    Николай Конашенок вину не признал, напирал на то, что был задержан в Пулково, то есть далеко от вмененного ему места правонарушения.

    В 21:55 понедельника, 25 марта, «Фонтанка» публиковала видео задержания Николая Конашенка, поводом стали посты о теракте в «Крокус Сити Холле».

    Эту реплику судья назвала несостоятельной, так как довод опровергается предоставленными полицией документами.

    А в документах сказано: 25.03.2024 года в 21 час 47 минут на улице Мытнинская, д. 3 (здесь нахнаходится 76-й отдел) вел себя неадекватно, размахивал руками, кричал, выражался грубой нецензурной бранью, чем испугал гражданина К. и мимо проходящих людей. А то, что в административном протоколе нет подписи Конашенка, — личное его волеизъявление, расценил суд.

    При назначении наказания судья учла личность Николая Конашенка, его имущественное и семейное положение. В глазах государства он не женат, детей и работы нет. Судя по всему, из-за скандала с покинувшей пост гендиректора «Новой Голландии» Роксаной Шатуновской брак не зарегистрирован, ребенок официально не оформлен. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, не установлено, — сказано в постановлении суда.

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