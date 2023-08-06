Креатив притормозил. Масштабные проекты расширения общественных пространств в Петербурге встали на паузу

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После бума общественных пространств, который наблюдался в Петербурге в последнюю пятилетку, целый ряд крупных проектов встал на паузу. «Фонтанка» провела ревизию и выяснила, как сдвинулись сроки и изменились концепции с учетом новых экономических реалий, кто смог найти новых инвесторов, а кто по-прежнему находится в состоянии «глубокой заморозки».



«Новая Голландия»

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021-го по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. Предполагалось, что он охватит здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке . Летом 2022 года управляющая компания «Новая Голландия: культурная урбанизация» сообщила, что все реставрационные и строительные работы приостановлены. Причины не назывались. Но можно предположить, что приостановка может быть связана с заморозкой активов идеолога проекта Романа Абрамовича после того, как он попал под санкции ЕС.



Спустя год реставрационные и строительные работы не возобновились. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УК, проект по-прежнему находится в «заморозке», информации о том, когда они начнутся и как сдвинутся сроки реализации, тоже пока нет. На инвестиционном портале Петербурга статус проекта обозначен как «реализован», хотя еще год назад говорилось, что работы на острове закончат в 2028 году. Впрочем, на острове кипит культурная жизнь. Запускаются новые гастрономические проекты. На месте Cococo bistro в августе откроется филиал Saviv. А в ковше «Новой Голландии» завелась рыба.



« Гавань 2.0 »

Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока не движется дело и с расширением «Севкабель Порта». «Мы работаем в текущих мощностях, нового по инфраструктуре не было», — рассказали в управляющей компании.



Напомним, соглашение о создании пространства « Гавань 2.0 » было подписано в ходе ПМЭФ-2021 . Предполагалось, что «Севкабель» вместе с гостиничным оператором «Азимут» получат здание Морского вокзала и прилегающую территорию в 7 га для создании гостиницы и общественного пространства. Но городские власти так и не передали здание инвесторам. Нереализованной остается идея продления променада вдоль береговой линии до культурного квартала «Брусницын» (сейчас попасть в него можно через Кожевенную линию).



Что касается развития уже введенных очередей, то в 2023 году команда «Севкабель Порта» провела впервые ярмарку современного искусства Port Art Fair, кинофестиваль «Пример интонации» совместно с фондом Сокурова. Также открылось пространство « Орбита Яндекс 360 », где в течение месяца можно работать, слушать интересные лекции о литературе, моде, искусстве, урбанистике.

Понемногу осваивает пространство соседний «Брусницын». Этим летом там открылся «филиал» Анненкирхе с выставкой «Апокалипсис». В кирпичном здании без крыши с левой от входа стороны заработал бар, появились сетки для тенниса и кольца для баскетбола.



«ДК имени Кирова»

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Изменились сроки и концепция у еще одного пространства — «ДК имени Кирова». Еще два года назад тут планировались ИТ-технопарк , гостиница и фудхолл. Однако в итоге «якорем» стал молодежный коворкинг «Просто» (проект комитета по молодежной политике), на очереди еще несколько образовательных проектов, партнерами которых выступают государственные учреждения и госкорпорации. Акцент делается на подготовке инженерных кадров. Но полное обновление ДК имени Кирова сдвигается на неопределенный срок.



Из нереализованных пока идей — приспособление к современному использованию разрушенных театра и кинотеатра. До февраля 2022 года у проекта по реконструкции был потенциальный партнер, рассказали в управляющей компании, были разработаны эскизы и велась подготовка проекта к прохождению историко-культурной экспертизы. Но в итоге соглашения были аннулированы. Сейчас театр законсервирован, а кинотеатр второй год работает в формате амфитеатра под открытым небом — там проходят концерты.

Temple of Deer

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Была скорректирована и концепция пространства на территории бывшего завода «Арсенал». В 2021 году в рамках первой очереди редевелопмента открылась концертная площадка Temple of Deer и ивент-пространство Loft Hall, которое сдается под корпоративы, свадьбы, конференции, презентации и другие мероприятия. Также в здании размещается ресторан Grebeshki. Во время мероприятий проходят ярмарки и работают зоны стритфуда.



На сайте Temple of Deer говорится о планах создания lifestyle-квартала, который будет включать в себя фудмаркет, выставочные пространства, фотостудии, барбершоп, коворкинг, индонезийский велнес-спа, концепт-магазин дизайнерской мебели и уличные пространства более чем на 10 тысяч человек, где также будут проводиться концерты и фестивали. Также компания ранее заявляла о плане открыть проход к набережной через подземный тоннель. Но, как рассказали в управляющей компании Placebo/25 , на данный момент проект развития в сторону общественного пространства на паузе. «Пока мы сфокусировались на развитии бренда Loft Hall и календаре событий на концертной площадке», — отметили в компании, но не исключили, что со временем концепция снова может быть скорректирована.

На своем сайте Placebo/25 позиционирует себя как инвестиционная группа с российско-голландским участием. Но в компании подчеркнули, что в Нидерландах команда черпает вдохновение в области архитектурных решений и «опыте сохранения зданий с вековой историей», тогда как инвестиции имеют российское происхождение.



«Ведомство»

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О создании нового общественного пространства под названием «Ведомство» на Конюшенной площади объявили весной 2022 года. Речь идет не о здании Конюшенного ведомства, а о соседнем квартале — корпусах между набережной канала Грибоедова, Конюшенной площадью, Большой Конюшенной улицей и Шведским переулком. Сообщалось, что во дворе заработают веранды, амфитеатр, появятся места для отдыха горожан и зеленые зоны, а осенью — зимой в помещениях бывших конюшен будут проходить ярмарки, вечеринки, лекции, кинопросмотры и другие мероприятия. Первая очередь должна была открыться уже осенью 2022 года.



Но, судя по внешнему виду, общественное пространство так и не появилось — внутренний двор по-прежнему занимает парковка. Сайт управляющей компании будущего пространства Point place не открывается. В компании Yard, которой принадлежит здание, на вопрос «Фонтанки» об изменении сроков и концепции не ответили. Можно предположить, что неопределенности добавляет судьба соседа — Конюшенного ведомства. Год назад Смольный передал здание ООО «Бахчасарай», которое связывают с бизнесменом Годом Нисановым, по программе «Рубль за метр». Однако отсеянные претенденты пожаловались в ФАС, а после попытались отменить итоги конкурса через суд. По одному из дел арбитраж встал на сторону Смольного в кассационной инстанции, два других еще проходят эту стадию.

Зато идут работы по приспособлению к современному использованию с элементами реставрации соседнего «Мастерового двора» — (Конюшенная площадь, дом 2 , лит. Д ). Превращение объекта культурного наследия в апартаменты должны завершиться к концу 2023 года. Заказчик работ — собственник здания АО «Ланселот», которое принадлежит неназванным гражданам России.



«Никольские ряды»

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Никольским рядам» в силу архитектурных особенностей некуда развиваться вширь. Но в этом году внутреннее пространство существенно обновили. Место огромной деревянной горки-амфитеатра во дворе заняли зоны отдыха с деревьями и скамейками, сцена, крытый арочный шатер, а также зона для игры в мини-гольф, фудтраки и летние кафе. В пространстве проходят концерты, ярмарки и мастер-классы. Очевидно, именно событийная площадка сейчас является «якорем» пространства.

Также в состав «Никольских рядов», открытых после реконструкции в 2018 году, входят гостиницы. Прежний оператор Holiday Inn в 2022 году сообщил о прекращении всей своей деятельности в России, в итоге отели «Театральная Площадь» и «Экспресс Садовая» продолжили работу без поддержки международного бренда. Покинул комплекс и ресторанный «якорь» — Hard Rock Cafe. 2022 год «Никольские ряды» закончили с убытком в 131 миллион рублей. По данным «Фонтанки», владелец «Никольских рядов» — фонд Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина — в 2023 году выставил комплекс на продажу.



«Большой Гостиный двор»

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Снова сдвигаются сроки запуска фудхолла «Горожане» в «Большом Гостином дворе». Проект Ginza Project был заявлен еще в 2020 году, но несколько раз откладывался. В последний раз сообщалось, что открытие ожидается осенью 2023 года. Но теперь, как стало известно «Фонтанке», открытие пространства планируется ближе к Новому году. Проект займет 2000 квадратных метров на первом и втором этажах по Ломоносовской линии, там разместятся 25 гастрономических концепций. Сумму инвестиций тоже пришлось пересмотреть — в сторону увеличения, но конкретные цифры не называются.



Внутренний двор «Большого Гостиного двора» продолжает работать как летний фудхолл. К концертной площадке в этом году добавился кинотеатр под открытым небом.



Зато после зачистки соседних улиц Думской и Ломоносова власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования территории вокруг «Большого Гостиного двора». Вместо прежнего питейного кластера здесь планируется создать общественное пространство с детским площадками, арт-объектами и апартаментами. Пока город собирает предложения.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

