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    Инженеры вместо айтишников и концерты под открытым небом. Как за два года изменился ДК имени Кирова

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    Полное обновление ДК имени Кирова сдвигается на неопределенный срок. Потрясения 2022 года охладили интерес потенциальных инвесторов и изменили экономику проектов, а фронт противоаварийных работ оказался шире, чем казалось изначально. Теперь вместо коворкинга для айтишников, фуд-холла и апарт-отеля управляющая компания делает ставку на образовательные проекты: у бизнеса и властей есть запрос на подготовку инженерных кадров.

    О корректировке концепции ДК имени Кирова «Фонтанке» рассказала глава управляющей компании Арина Ленская. «Время сдвинулось в силу особых обстоятельств во внешней среде, но ничего не остановилось», — подчеркнула она.

    Напомним, обновление памятника конструктивизма было анонсировано в 2021 году.

    Авторы концепции решили переосмыслить советскую идею разностороннего досуга, но не для рабочего, а для креативного класса. «Ядро» должны были составить гибкие офисы и коворкинги для IТ-компаний, которые дополнили бы гостиница, общепит, образовательные, спортивная и концертная площадки. Инвестиции в первую очередь оценивались в 1,2–1,5 млрд рублей. Планировалось, что работы по приспособлению к современному использованию завершатся к концу 2024 года.

    Но события прошлого года внесли свои поправки. ДК сейчас наполняют преимущественно образовательные проекты, партнерами которых выступают государственные учреждения и крупные корпорации. В следующем году в здании должны завершиться противоаварийные работы: реконструкция бывших театра, кинотеатра и башни ждёт новых инвесторов.

    Образование вместо ИТ

    Сейчас из 24 тыс. кв. м ДК имени Кирова используется примерно 75%, говорит Арина Ленская. Якорным арендатором вместо ИТ-кластера стал молодежный коворкинг «Просто» комитета по молодежной политике. Пространство ждет расширение в январе следующего года. По словам Арины Ленской, формат будет образовательным, но более прикладным. Предполагается, что у посетителей (аудитория «Просто» — 14–35 лет. — Прим. ред.) будет возможность создать продукт в области креативных индустрий: дизайна, прототипирования и так далее. Партнером проекта будет Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

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    Уже в сентябре в ДК откроется «Академия успеха», в которой можно будет получить дополнительное образование на стыке математики и ИТ. Она займет 1100 кв. м. А до конца года заработает еще один проект, в котором примут участие Президентский физико-математический лицей № 239, «Газпромнефть-Цифровые решения» и комитет по образованию. Подробности пока не раскрываются, однако в управляющей компании отмечают, что как у властей, так и у бизнеса есть «большой интерес участвовать в подготовке инженерных кадров». Начать планируется со школьников, но затем команда рассчитывает подключить училища, техникумы и вузы, чтобы в идеале запустить формат непрерывного образования, говорит Арина Ленская.

    Осенью в центральной части холла планируется запустить несколько образовательных проектов в формате смарт-офисов, которые будут в том числе демонстрировать посетителям новую концепцию ДК.

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    Что касается запланированного ранее ИТ-кластера, то среди арендаторов офисных пространств есть несколько резидентов из этой сферы, но полноценного технопарка не сложилось. «Проект дальше не пошел, поскольку не было запросов», — отмечает Арина Ленская. В то время как к подготовке инженерных кадров запрос есть и у государства, и у бизнеса. Тут команда ДК имени Кирова видит свою миссию в том, чтобы срастить возможности госпрограмм и корпораций.

    Консервация вместо реконструкции

    Сейчас в задании завершаются противоаварийные работы на фасаде и кровле: разрешение КГИОП выдано до конца 2025 года, но основной объем управляющая компания рассчитывает доделать в этом году, а окончательно завершить — в следующем.

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    Из нереализованных пока идей — приспособление к современному использованию разрушенных театра и кинотеатра. Ранее управляющая команда рассматривала варианты от классического кинозала до концертной площадки-трансформера. Сейчас театр законсервирован, а кинотеатр второй год работает в формате амфитеатра под открытым небом — там проходят концерты.

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    По словам Арины Ленской, до февраля 2022 года у проекта по реконструкции был потенциальный партнер, были разработаны эскизы и велась подготовка проекта к прохождению историко-культурной экспертизы. Но в итоге соглашения были аннулированы. Поскольку разработка велась по схеме build-to-suit под конкретного партнера, а новых интересантов нет, сейчас проект на паузе.

    Пока не нашлось инвестора и для гостиничного проекта, который планировалось разместить на пятом этаже. С учетом главенства образовательной функции пространства команда УК видит его как апарт-отель или коливинг для тех, кто приезжает из других регионов на мероприятия, проходящие в ДК. «Общаемся с девелоперами и апарт-отелями, но ситуация непростая: проекты, которые уже находятся в реализации, сдвинуты по времени, вложения сильно выросли», — отмечает Арина Ленская.

    Фуд-холла тоже не случилось. Сейчас на территории ДК работает несколько кофеен, этим летом открылась молодежная столовая. В управляющей компании не исключают появления новых проектов в сфере общепита по мере роста образовательной и событийной составляющей.

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    Что еще есть в ДК имени Кирова

    В ДК имени Кирова также нашлось место спорту и культуре. В одно из помещений заехал Оркестр народных инструментов. Центр спорта Василеостровского района проводит в здании шахматные турниры и другие занятия: ДК предоставляет площадку, район — тренеров и преподавателей танцев. Популярностью пользуется настольный теннис — к столам выстраиваются очереди. Во дворе ДК появилось граффити, посвященное группе «Король и шут» на волне одноименного сериала. «Люди начинают воспринимать ДК как общественное пространство, где можно посвятить время каким-то своим интересам», — комментирует Арина Ленская.

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    Важную роль играет и событийная составляющая. В общественных пространствах на территории ДК проходят образовательные мероприятия. К примеру, тот же 239-й лицей проводит фестиваль робототехники. В конце августа состоится молодежный форум «Выше крыши».

    Дальнейшее развитие во многом будет зависеть и от транспортной ситуации: в следующем году Васильевский остров охватит платная парковка, зато рядом с ДК должно открыться метро «Горный институт», отмечают в управляющей компании.

    Галина Бояркова,
    «Фонтанка.ру»

    Справка

    Дворец культуры имени Кирова построен в 1930–1937 годах по проекту архитектора Ноя Троцкого. Во время Великой Отечественной войны в нем работал госпиталь, а в 1960–1980 годы там располагался кинотеатр Госфильмофонда «Кинематограф». В 1990-х в здании открыли Дом национальных культур.

    О новом наполнении памятника конструктивизма заговорили после того, как он сменил собственника. В 2019 году федерация профсоюзов продала здание братьям Алексею и Денису Семеновым, которые владеют компанией «Левша», специализирующейся на продаже оружия.

    К этому времени ДК уже являл собой типичный пример полузаброшенного советского наследия. В некоторых корпусах продолжали работать кружки и детские секции, в других поселились разношерстные арендаторы. При этом многие помещения просто не использовались, постепенно разрушаясь. В 2020 году суд даже оштрафовал нового собственника за ненадлежащее использование здания-памятника на 250 тысяч рублей.

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