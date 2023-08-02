Инженеры вместо айтишников и концерты под открытым небом. Как за два года изменился ДК имени Кирова

Полное обновление ДК имени Кирова сдвигается на неопределенный срок. Потрясения
О корректировке концепции ДК имени Кирова «Фонтанке» рассказала глава управляющей компании Арина Ленская. «Время сдвинулось в силу особых обстоятельств во внешней среде, но ничего не остановилось», — подчеркнула она.
Напомним, обновление памятника конструктивизма было анонсировано в
Авторы концепции решили переосмыслить советскую идею разностороннего досуга, но не для рабочего, а для креативного класса. «Ядро» должны были составить гибкие офисы и коворкинги для IТ-компаний, которые дополнили бы гостиница, общепит, образовательные, спортивная и концертная площадки. Инвестиции в первую очередь оценивались в
Но события прошлого года внесли свои поправки. ДК сейчас наполняют преимущественно образовательные проекты, партнерами которых выступают государственные учреждения и крупные корпорации. В следующем году в здании должны завершиться противоаварийные работы: реконструкция бывших театра, кинотеатра и башни ждёт новых инвесторов.
Образование вместо ИТ
Сейчас из 24 тыс. кв. м ДК имени Кирова используется примерно 75%, говорит Арина Ленская. Якорным арендатором вместо ИТ-кластера стал молодежный коворкинг «Просто» комитета по молодежной политике. Пространство ждет расширение в январе следующего года. По словам Арины Ленской, формат будет образовательным, но более прикладным. Предполагается, что у посетителей (аудитория «Просто» — 14–35 лет. — Прим. ред.) будет возможность создать продукт в области креативных индустрий: дизайна, прототипирования и так далее. Партнером проекта будет Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив
Уже в сентябре в ДК откроется «Академия успеха», в которой можно будет получить дополнительное образование на стыке математики и ИТ. Она займет
Осенью в центральной части холла планируется запустить несколько образовательных проектов в формате смарт-офисов, которые будут в том числе демонстрировать посетителям новую концепцию ДК.
Что касается запланированного ранее ИТ-кластера, то среди арендаторов офисных пространств есть несколько резидентов из этой сферы, но полноценного технопарка не сложилось. «Проект дальше не пошел, поскольку не было запросов», — отмечает Арина Ленская. В то время как к подготовке инженерных кадров запрос есть и у государства, и у бизнеса. Тут команда ДК имени Кирова видит свою миссию в том, чтобы срастить возможности госпрограмм и корпораций.
Консервация вместо реконструкции
Сейчас в задании завершаются противоаварийные работы на фасаде и кровле: разрешение КГИОП выдано до конца
Из нереализованных пока идей — приспособление к современному использованию разрушенных театра и кинотеатра. Ранее управляющая команда рассматривала варианты от классического кинозала до концертной площадки-трансформера. Сейчас театр законсервирован, а кинотеатр второй год работает в формате амфитеатра под открытым небом — там проходят концерты.
По словам Арины Ленской, до февраля 2022 года у проекта по реконструкции был потенциальный партнер, были разработаны эскизы и велась подготовка проекта к прохождению историко-культурной экспертизы. Но в итоге соглашения были аннулированы. Поскольку разработка велась по схеме build-to-suit под конкретного партнера, а новых интересантов нет, сейчас проект на паузе.
Пока не нашлось инвестора и для гостиничного проекта, который планировалось разместить на пятом этаже. С учетом главенства образовательной функции пространства команда УК видит его как апарт-отель или коливинг для тех, кто приезжает из других регионов на мероприятия, проходящие в ДК. «Общаемся с девелоперами и апарт-отелями, но ситуация непростая: проекты, которые уже находятся в реализации, сдвинуты по времени, вложения сильно выросли», — отмечает Арина Ленская.
Фуд-холла тоже не случилось. Сейчас на территории ДК работает несколько кофеен, этим летом открылась молодежная столовая. В управляющей компании не исключают появления новых проектов в сфере общепита по мере роста образовательной и событийной составляющей.
Что еще есть в ДК имени Кирова
В ДК имени Кирова также нашлось место спорту и культуре. В одно из помещений заехал Оркестр народных инструментов. Центр спорта Василеостровского района проводит в здании шахматные турниры и другие занятия: ДК предоставляет площадку, район — тренеров и преподавателей танцев. Популярностью пользуется настольный теннис — к столам выстраиваются очереди. Во дворе ДК появилось граффити, посвященное группе «Король и шут» на волне одноименного сериала. «Люди начинают воспринимать ДК как общественное пространство, где можно посвятить время каким-то своим интересам», — комментирует Арина Ленская.
Важную роль играет и событийная составляющая. В общественных пространствах на территории ДК проходят образовательные мероприятия. К примеру, тот же 239-й лицей проводит фестиваль робототехники. В конце августа состоится молодежный форум «Выше крыши».
Дальнейшее развитие во многом будет зависеть и от транспортной ситуации: в следующем году Васильевский остров охватит платная парковка, зато рядом с ДК должно открыться метро «Горный институт», отмечают в управляющей компании.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»
Справка
Дворец культуры имени Кирова построен в
О новом наполнении памятника конструктивизма заговорили после того, как он сменил собственника. В
К этому времени ДК уже являл собой типичный пример полузаброшенного советского наследия. В некоторых корпусах продолжали работать кружки и детские секции, в других поселились разношерстные арендаторы. При этом многие помещения просто не использовались, постепенно разрушаясь. В 2