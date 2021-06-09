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Авторы концепции обещают учесть пожелания жителей Васильевского острова и не превращать ДК имени Кирова в очередной ТЦ, бизнес-центр или фуд-холл. Вместо этого решено переосмыслить советскую идею разностороннего досуга, но на этот раз не для рабочего, а для креативного класса. «Ядро» составят гибкие офисы и коворкинги для IТ-компаний, которые дополнят гостиница, общепит, образовательные, спортивная и концертная площадки. Правда, конкретными именами резидентов проект пока похвастать не может. А реализация будет зависеть от того, как быстро согласует работы город и удастся ли команде привлечь в проект других инвесторов.



Презентация концепции ДК имени Кирова состоялась 9 июня. Ее разработала команда CitiZen Артема Балаева, который также работает над обновлением «Андреевского двора» и Торжковского рынка. О новом наполнении памятника конструктивизма заговорили после того, как оно сменило собственника. В 2019 году федерация профсоюзов продала здание братьям Алексею и Денису Семеновым, которые владеют компанией «Левша», специализирующейся на продаже оружия.

К этому времени ДК уже являл собой типичный пример полузаброшенного советского наследия. В некоторых корпусах продолжали работать кружки и детские секции. Часть площадей заняли разношерстные арендаторы (от магазина янтаря до распределительного центра сервиса доставки «Самокат»). Многие помещения просто не использовались, постепенно разрушаясь. В ноябре прошлого года суд даже оштрафовал собственника за ненадлежащее использование здания-памятника на 250 тысяч рублей.



Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На данный момент управляющая компания согласовала проект противоаварийных работ с КГИОП и уже начала их проводить. После выбора подрядчика команда приступила к разработке и согласованию проекта приспособления к современному использованию, рассказала директор УК Арина Ленская. По договоренности с городскими властями, работы должны завершиться к концу 2024 года.



В начале 2021 года проектная группа спросила в социальных сетях у местных жителей, что они хотели бы увидеть в здании. Но, по словам Артема Балаева, соседи рассказали скорее о том, чего не хотят — очередного ТЦ или «едальни». Проектная команда согласилась, что фуд-холлов в городе и так достаточно, и решила переосмыслить советскую идею дворца культуры на современный манер. Советский человек мог прийти в ДК, поиграть в волейбол, пойти на танцы и поужинать, отметил представитель архитектурного бюро «Хвоя» Илья Спиридонов. «Мы не стремимся открыть фуд-холл, но хотим сделать качественную площадку, где резиденты смогут провести время», — добавила Арина Ленская.

В итоге пространство ДК (общая площадь 24 тыс. кв. м) займут деловые и общественные пространства. «Ядром» бизнес-зоны станет IТ-кластер. На втором этаже ДK планируется разместить классические коворкинги, которые возьмут под управление специализированные операторы, а также гибкие пространства, которые будут работать по принципу коммерческого технопарка и предоставлять услуги резидентам за абонентскую плату. На первый этаж приглашают представительства и шоу-румы технологических компаний. В частности, идут переговоры с «Ростелекомом», «Билайном» и Huawei. Офисные пространства появятся и на верхних этажах. Всего они займут от 4 до 7 тыс. кв. м. За наполнение будет отвечать Digital Family Group.



Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Поделиться Поделиться







Общественное пространство ДК сформируют спортивные центры, выставочные, концертные и образовательные площадки. Сейчас в здании около 40 детских и подростковых кружков и спортивных секций. «Выселять их не будем, но хотим дать современную подачу», — отметила Арина Ленская. Среди новичков — молодежное пространство «Просто», которое начнет работу уже в сентябре в бывшем помещении библиотеки. Главный зал с облицованными мрамором колоннами на втором этаже обещают не разбивать перегородками. В нем будут проходить выставки и, возможно, танцевальные мероприятия, как это и было в прежнее время.



Фото: предоставлено управляющей компанией ДК имени Кирова Поделиться Поделиться







Без общепита тоже не обойдется. На первом и втором этажах откроются рестораны популярных кухонь мира, фуд-холл, кофейня-кондитерская, кафе здорового питания, винотека и крафтовый тапрум. Но функция у общепита в основном будет сервисная, обещает Артем Балаев. К примеру, площадь фуд-холла составит всего 600 — 700 метров. Для сравнения: гастрономическое пространство в ТРК «Галерея» занимает 3,5 тыс. кв. м. Не исключено, что под общепит приспособят и террасы на крышах, но сначала их придется укрепить. Апарт-отель и капсульную гостиницу площадью 2 000 кв. м планируется разместить на пятом этаже. Но оператор пока не выбран.



Еще не определенно, что конкретно появится на месте театра и кинотеатра. По словам Арины Ленской, сейчас рассматривается несколько вариантов — от классического кинозала до концертной площадки-трансформера. Выбор будет зависеть от того, в каком виде проект приспособления к современному использованию согласует город, а также от того, кто станет партнером.

Также идет дискуссия о том, как использовать башню ДК и пространства вокруг него. Например, во внутреннем дворе собираются разместить спортивные площадки и зоны отдыха, высадив по периметру плодовые деревья. Парковка перед зданием может стать рекреационной зоной. По словам Арины Ленской, сейчас это городская земля, но часть ее управляющая компания может взять в аренду. Там могут проходить ярмарки и маркеты выходного дня. Кроме того, с городом обсуждается создание единой рекреационной зоны с соседним парком «Василеостровец».

Здесь команде ДК имени Кирова предстоит преодолеть ряд бюрократических сложностей. Как минимум придется добиться смены назначения участков перед зданием — сейчас их можно использовать под гаражи и автостоянки. Но предпринимателей готова поддержать администрация Василеостровского района. «На Васильевском острове не хватает зеленых зон. Мы обсуждаем с собственником ДК им. Кирова, чтобы там были парки и зоны отдыха», — рассказал «Фонтанке» глава района Эдуард Ильин. По его словам, о переводе территории в ЗНОП речи пока не идет, но собственники готовы взять на себя обязательство благоустроить парковку. «Но в первую очередь будем ориентироваться на мнение жителей», — уточнил глава района.



Первая очередь обновленного ДК заработает уже в 2021 году. В сентябре откроются образовательные и спортивные пространства, к осени добавится общепит, а до конца года ДК заселят «якорные» IТ-резиденты. На обновление этой части собственники намерены потратить 1,2 — 1,5 млрд рублей. К следующим очередям, включая театр, кинотеатр и гостиницу, планируется привлекать сторонних инвесторов. Но полностью обновление должно закончиться к 2025 году.

С другими новыми общественными пространствами Васильевского острова ДК имени Кирова конкурировать не будет, уверен Артем Балаев. Он видит проект частью единого променада, который будет начинаться от гастрономических пространств на Василеостровском рынке и Андреевском дворе и заканчиваться событийным кластером в «Севкабель-порте».

Справка

Дворец культуры имени Кирова построен в 1930–1937 годах по проекту архитектора Ноя Троцкого. Во время Великой Отечественной войны в нем работал госпиталь, а в 1960–1980 годы там располагался кинотеатр Госфильмофонда «Кинематограф». В 1990-х в здании открыли Дом национальных культур.

