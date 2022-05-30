Московский «Бахчасарай» за 40 млн рублей в год арендует Конюшенное ведомство

В ходе приема предложений цену повышали трижды. С начальной 2,9 млн рублей она доросла до 3,354 млн рублей месяц. В пересчете на год получается 40 млн рублей.

На победу претендовали два участника. Вторым стала компания ООО «СПб Развитие». Она зарегистрирована в Москве в феврале 2020 года. Фирма принадлежит Давиду Нисанову, владельцу 36,5 % ООО «Киевская площадь» девелопера Года Нисанова. Сам он сообщил «Фонтанке», что не участвует в торгах за Конюшенное ведомство.