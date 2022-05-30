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    Московский «Бахчасарай» за 40 млн рублей в год арендует Конюшенное ведомство

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    2 комментария

    Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, в итоговом протоколе аукциона на право аренды здания Конюшенного ведомства победителем названо московское ООО «Бахчасарай».

    В ходе приема предложений цену повышали трижды. С начальной 2,9 млн рублей она доросла до 3,354 млн рублей месяц. В пересчете на год получается 40 млн рублей.

    На победу претендовали два участника. Вторым стала компания ООО «СПб Развитие». Она зарегистрирована в Москве в феврале 2020 года. Фирма принадлежит Давиду Нисанову, владельцу 36,5 % ООО «Киевская площадь» девелопера Года Нисанова. Сам он сообщил «Фонтанке», что не участвует в торгах за Конюшенное ведомство.

    Победившая в аукционе компания «Бахчасарай» с уставным капиталом 100 тыс. рублей зарегистрирована десять месяцев назад. По данным СПАРК, ее гендиректором и единственной владелицей является предпринимательница Ирина Ершова. Она также возглавляет ООО «Правовой редут» и ООО «Нова Бахча». Последнее на 90 % (через ООО «Толлинг») принадлежит кипрской Grikima holdings limited и на 10 % — Юсупову Илюше. Между тем в числе бывших соучредителей «Киевской площади» значится Юсупов Владислав Илюшаевич. Олег Илюшаевич Юсупов является соучредителем компании «Грандтитул», как и партнер Года Нисанова по «Киевской площади» Роман Илиев. Кроме того, сам Илюша Юсупов является совладельцем ООО «ЗСМИ» вместе с другими партнерами Илиева.

    Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Компания планировала открыть в здании апарт-отель и даже анонсировала начало бронирования номеров. Против выступили градозащитники, добившиеся изгнания инвестора. В 2016 году «Плаза Лотос групп» вернула в казну Конюшенное ведомство, заявив, что вложила в проект 1,2 млрд рублей.

    После этого претендентами на реконструкцию Конюшенного ведомства в разное время назывались Группа Ярд, «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, а также связанная с Евгением Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых». Позже стало известно об интересе к проекту со стороны «Киевской площади» Года Нисанова. На торги по программе «аренда за рубль» здание выставили в конце апреля, и четверых претендентов отсеяли еще на первом этапе. Среди них оказалась и компания «Альфа» — по словам пресс-службы Евгения Пригожина, дочерняя организация «Мегалайна». Бизнесмен заявил, что намерен обратиться в суд. Позже жалоба на торги ушла в УФАС.

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    Комментарии (2)

    TheBest
    По проекту красивое общественное пространство намечается
    Zlobodey
    Санта-Барбара какая-то. Как я понял — тот, кто выиграл аукцион, в итоге самому себе 40 лямов будет платить
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