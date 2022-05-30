Московский «Бахчасарай» за 40 млн рублей в год арендует Конюшенное ведомство

Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, в итоговом протоколе аукциона на право аренды здания Конюшенного ведомства победителем названо московское ООО «Бахчасарай».
В ходе приема предложений цену повышали трижды. С начальной 2,9 млн рублей она доросла до 3,354 млн рублей месяц. В пересчете на год получается 40 млн рублей.
На победу претендовали два участника. Вторым стала компания ООО «СПб Развитие». Она зарегистрирована в Москве в феврале 2020 года. Фирма принадлежит Давиду Нисанову, владельцу 36,5 % ООО «Киевская площадь» девелопера Года Нисанова. Сам он сообщил «Фонтанке», что не участвует в торгах за Конюшенное ведомство.
Победившая в аукционе компания «Бахчасарай» с уставным капиталом 100 тыс. рублей зарегистрирована десять месяцев назад. По данным СПАРК, ее гендиректором и единственной владелицей является предпринимательница Ирина Ершова. Она также возглавляет ООО «Правовой редут» и ООО «Нова Бахча». Последнее на 90 % (через ООО «Толлинг») принадлежит кипрской Grikima holdings limited и на 10 % — Юсупову Илюше. Между тем в числе бывших соучредителей «Киевской площади» значится Юсупов Владислав Илюшаевич. Олег Илюшаевич Юсупов является соучредителем компании «Грандтитул», как и партнер Года Нисанова по «Киевской площади» Роман Илиев. Кроме того, сам Илюша Юсупов является совладельцем ООО «ЗСМИ» вместе с другими партнерами Илиева.