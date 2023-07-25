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    В Новой Голландии разобрались, кто заплыл к ним в ковш

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    В администрации культурной урбанизации «Новая Голландия» рассказали о результатах проведенного расследования в отношении рыбы, проникшей на территорию острова. Ранее о перемещениях неопознанных «нелегалов» под водой сообщала «Фонтанка».

    Автор: Новая Голландия

    С целью установления «личностей» в «Новой Голландии» провели контрольный спуск под воду (и, возможно, даже не один). Выяснилось, что за годы благополучной жизни острова в ковше обосновались (и размножились) самые разные поселенцы. «От ершей и уклеек до лещей, окуней и даже щук», — фиксируют в «Новой Голландии». И рекомендуют приходить в солнечный день: четче всего «рыбов показывают» с набережной у большого газона.

    Напомним, «Фонтанка» выяснила, что в «Новой Голландии» разрешено бывать и одному четвероногому посетителю (согласно правилам, вход на остров с питомцами запрещен) — черно-белого кота зовут Мартин, его хорошо знают преподаватели и студенты, занимающиеся во дворце Бобринских.

    © Фонтанка.Ру

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