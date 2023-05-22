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    Яаааазь?! В Новой Голландии обнаружили рыбу мечты и проводят расследование

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    4 комментария
    Фото: Елена Соколова/пресс-служба «Новой Голландии»
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    Большое количество крупной рыбы обнаружили посетители Новой Голландии в ковше острова. Ее размеры заставляют любителей рыбалки гадать: столь крупные экземпляры — результат зарыбления, или кто-то сам отважился поселиться в самом центре Петербурга? И кто же это тогда — форель, сазан, сом, елец или ставший звездой мемов язь?

    Елена Соколова/пресс-служба «Новой Голландии»

    Откуда взялась у них «рыба мечты» — в пресс-службе Новой Голландии не знают, но уже проводят расследование. Рыбы там обитают не первое лето, но, по свидетельствам сотрудников культурной урбанизации, становятся крупнее и толще год от года.

    При этом, что характерно, рыбу внутри ковша никто не удерживает: по информации пресс-службы, внутренний пруд соединяется с Крюковым каналом и Мойкой свободно.

    Напомним, ранее в ковше Новой Голландии регулярно видели нерпенка. Его самочувствие не вызывало у специалистов опасений, поэтому животное люди не пытались спасать и не беспокоили. Однако в этом году его там пока не видели.

    Фото: Елена Соколова/пресс-служба «Новой Голландии»

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    Комментарии 4

    Гость22 Мая 2023 в 16:22
    С удочкой низзя ?
    +0−0
    Софокл Аристархович'22 Мая 2023 в 15:52
    Ну, вот понеслось... в Новой Голландии Яаааази плавают, вороны беспредельничают, на Плисецкой улице "дивергент" питона "выгуливает", бананы хотят включить включить в перечень продуктовой корзины...
    Осталось только научить пчел размножаться, а муравьев - речевкам обучить!
    +1−0
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