Большое количество крупной рыбы обнаружили посетители Новой Голландии в ковше острова. Ее размеры заставляют любителей рыбалки гадать: столь крупные экземпляры — результат зарыбления, или кто-то сам отважился поселиться в самом центре Петербурга? И кто же это тогда — форель, сазан, сом, елец или ставший звездой мемов язь?

Откуда взялась у них «рыба мечты» — в пресс-службе Новой Голландии не знают, но уже проводят расследование. Рыбы там обитают не первое лето, но, по свидетельствам сотрудников культурной урбанизации, становятся крупнее и толще год от года.

При этом, что характерно, рыбу внутри ковша никто не удерживает: по информации пресс-службы, внутренний пруд соединяется с Крюковым каналом и Мойкой свободно.



Напомним, ранее в ковше Новой Голландии регулярно видели нерпенка. Его самочувствие не вызывало у специалистов опасений, поэтому животное люди не пытались спасать и не беспокоили. Однако в этом году его там пока не видели.

