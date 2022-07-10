Город настолько очистился... Замеченный у Новой Голландии нерпенок вырос и поселился на острове окончательно

На острове Новая Голландия в Петербурге поселился замечательный сосед. Появившийся здесь в апреле нерпенок никуда не уплыл, а подрос и поселился под одним из мостов.



Об этом 10 июля рассказали в группе Фонд друзей балтийской нерпы во «Вконтакте» «Спасение тюленей 699-23-99». «Теперь за местами его ночлега будут присматривать», - сообщили там.