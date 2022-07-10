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    Город настолько очистился... Замеченный у Новой Голландии нерпенок вырос и поселился на острове окончательно

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    1 комментарий

    На острове Новая Голландия в Петербурге поселился замечательный сосед. Появившийся здесь в апреле нерпенок никуда не уплыл, а подрос и поселился под одним из мостов.

    Об этом 10 июля рассказали в группе Фонд друзей балтийской нерпы во «Вконтакте» «Спасение тюленей 699-23-99». «Теперь за местами его ночлега будут присматривать», - сообщили там.

    В комментариях одни посчитали, что нерпе не место в центре Петербурга, ее нужно отправить к сородичам в Ладожское озеро. Другие, напротив, отметили, что раз она там поселилась, значит ей комфортно. В любом случае, некоторые со ссылкой на сотрудников фонда заявили, что поймать животное уже не получится: «Он бодр и реактивен, так что только наблюдать».

    Участники группы также отметили, что место обитания нерпы довольно грязное. Кое-кто предложил организовать там субботник.

    Посмотрите, как нерпенок выглядел в конце апреля. Несмотря на малый возраст, он уже был самостоятельным, здоровым и уже успешно ловил рыбу.

    Иван Петров/«Фонтанка.ру»

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    27581205210 Июл 2022 в 17:05
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о..д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Н.омер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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