Город настолько очистился... Замеченный у Новой Голландии нерпенок вырос и поселился на острове окончательно

На острове Новая Голландия в Петербурге поселился замечательный сосед. Появившийся здесь в апреле нерпенок никуда не уплыл, а подрос и поселился под одним из мостов.
Об этом 10 июля рассказали в группе Фонд друзей балтийской нерпы во «Вконтакте» «Спасение тюленей 699-23-99». «Теперь за местами его ночлега будут присматривать», - сообщили там.
В комментариях одни посчитали, что нерпе не место в центре Петербурга, ее нужно отправить к сородичам в Ладожское озеро. Другие, напротив, отметили, что раз она там поселилась, значит ей комфортно. В любом случае, некоторые со ссылкой на сотрудников фонда заявили, что поймать животное уже не получится: «Он бодр и реактивен, так что только наблюдать».
Участники группы также отметили, что место обитания нерпы довольно грязное. Кое-кто предложил организовать там субботник.
Посмотрите, как нерпенок выглядел в конце апреля. Несмотря на малый возраст, он уже был самостоятельным, здоровым и уже успешно ловил рыбу.
Иван Петров/«Фонтанка.ру»