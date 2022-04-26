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    Артистичный нерпёнок в ковше Новой Голландии продолжает ловить взгляды прохожих

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    В ковше Новой Голландии в Петербурге обнаружили резвого нерпёнка. Животное не боится людей и, кажется, охотно согласилось бы на поглаживания, не будь водоём таким глубоким.

    Иван Петров/«Фонтанка.ру»

    Ластоногий попал в объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 26 апреля. Любопытный малыш сделал в воде несколько кругов и на несколько секунд показался очевидцам.

    В пресс-службе «Новой Голландии» нашему изданию сообщили, что о нерпёнке Фонду балтийской нерпы рассказали ещё вчера. «Дальнейшие действия будут предпринимать они», — добавили в пресс-службе.

    Однако в самом фонде «Фонтанке» заявили, что не знают, где сейчас находится детёныш. До «Новой Голландии» же не стали доезжать, так как не было смысла.

    Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру»
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    Накануне в Фонде балтийской нерпы объяснили, что «поймать нерпу в большом глубоком водоёме практически невозможно. Водоём этот также сообщается с петербургскими каналами, и животное свободно может из него выйти».

    Там добавили, что поймать животное будет можно, если оно ослабеет и выйдет на берег. Но, судя по видеозаписи нашего корреспондента, сейчас нерпёнку и в ковше Новой Голландии неплохо.

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