Артистичный нерпёнок в ковше Новой Голландии продолжает ловить взгляды прохожих

В ковше Новой Голландии в Петербурге обнаружили резвого нерпёнка. Животное не боится людей и, кажется, охотно согласилось бы на поглаживания, не будь водоём таким глубоким.

Ластоногий попал в объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 26 апреля. Любопытный малыш сделал в воде несколько кругов и на несколько секунд показался очевидцам.

В пресс-службе «Новой Голландии» нашему изданию сообщили, что о нерпёнке Фонду балтийской нерпы рассказали ещё вчера. «Дальнейшие действия будут предпринимать они», — добавили в пресс-службе.

Однако в самом фонде «Фонтанке» заявили, что не знают, где сейчас находится детёныш. До «Новой Голландии» же не стали доезжать, так как не было смысла.