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Сайт The Village заблокирован в России

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Городской интернет-сайт The Village заблокировали в России. Внимание на проблемы с доступом сначала обратили читатели, а затем соответствующая запись была обнаружена и в реестре Роскомнадзора.

2 марта адрес сайта обнаружили в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, куда включают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Согласно реестру, решение о блокировке сайта The Village Генпрокуратура приняла еще 24 февраля.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (6)

Gromit
Непреклонная борьба с вражескими голосами смягчается пожилым возрастом и недостатком технического образования)))
Вперёд Роскомнадзор, я в тебя верю!))
Gudd-Head
Кто-нибудь ходил на тот сайт?
X-кот
Остается только Песков, Симонян, Соловьев, Скабеева. Доедать, вдруг еще у кого-то в черепе остатки мозга завалялись
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