Сайт The Village заблокирован в России

Городской интернет-сайт The Village заблокировали в России. Внимание на проблемы с доступом сначала обратили читатели, а затем соответствующая запись была обнаружена и в реестре Роскомнадзора.



2 марта адрес сайта обнаружили в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, куда включают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Согласно реестру, решение о блокировке сайта The Village Генпрокуратура приняла еще 24 февраля.



Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

