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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*

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Доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* (признан иноагентом) может быть ограничен. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

Решение принято «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал "Дождь"» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Ведомство утверждает, что эти издания публикуют информацию, которая «содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», а также к участию в незаконных массовых акциях и «насильственному свержению конституционного строя». О каких конкретно публикациях идет речь, не уточняется.

Генпрокуратура направила представления в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» о «незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения».

Пользователи уже начали жаловаться на проблемы с доступом к «Эху» и «Дождю».

Ранее Роскомнадзор начал расследование в отношении десятка СМИ из-за распространения недостоверной информации. Претензии также касались освещения действий российской армии в ходе спецоперации на Украине.

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов.

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Комментарии (25)

Ravnovesie57
В Германии Гитлер начинал с таких шагов, как сжигания книг и запрета думающих не как фюрер, тюремными сроками и прочими ценностями....
265846744
Это надо было сделать раньше, намёков эти люди не понимают, так как разум затмили доллары.
Leo.S
Северная Корея-2 и ее солнцеликий вождь
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