Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*

Решение принято «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал "Дождь"» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* (признан иноагентом) может быть ограничен. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

Ведомство утверждает, что эти издания публикуют информацию, которая «содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», а также к участию в незаконных массовых акциях и «насильственному свержению конституционного строя». О каких конкретно публикациях идет речь, не уточняется.



Генпрокуратура направила представления в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» о «незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения».

Пользователи уже начали жаловаться на проблемы с доступом к «Эху» и «Дождю».

Ранее Роскомнадзор начал расследование в отношении десятка СМИ из-за распространения недостоверной информации. Претензии также касались освещения действий российской армии в ходе спецоперации на Украине.



*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов.

