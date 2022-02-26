Роскомнадзор начал расследования в отношении десятка СМИ, среди них «Эхо Москвы», «Новая Газета»

Роскомнадзор 26 февраля заявил об установлении фактов распространения недостоверной информации в СМИ. В 10 изданий в соответствии с требованием Генпрокуратуры направлены «уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации». В отношении них начались расследования.

В сообщении Роскомнадзора перечисляются эти СМИ, среди них работающие в Петербурге:

«Эхо Москвы»,



«Новая Газета»,



«Дождь»*,



«ИноСМИ»,



«Медиазона»,



New Times,



«Свободная пресса»,



«Крым.Реалии»,



«Журналист»,



«Лениздат».



«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», — отмечается в сообщении ведомства.

Роскомнадзор приступил к административным расследованиям по факту распространения «недостоверной общественно значимой информации» этими СМИ. Такое нарушение наказывается штрафом на сумму до 5 млн рублей (статья 13.15 КоАП РФ).

«Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, устанавливать их достоверность. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», — подчёркивают в ведомстве.

