FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Роскомнадзор начал расследования в отношении десятка СМИ, среди них «Эхо Москвы», «Новая Газета»

40
Печать

Роскомнадзор 26 февраля заявил об установлении фактов распространения недостоверной информации в СМИ. В 10 изданий в соответствии с требованием Генпрокуратуры направлены «уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации». В отношении них начались расследования.

В сообщении Роскомнадзора перечисляются эти СМИ, среди них работающие в Петербурге:

  • «Эхо Москвы»,
  • «Новая Газета»,
  • «Дождь»*,
  • «ИноСМИ»,
  • «Медиазона»,
  • New Times,
  • «Свободная пресса»,
  • «Крым.Реалии»,
  • «Журналист»,
  • «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», — отмечается в сообщении ведомства.

Роскомнадзор приступил к административным расследованиям по факту распространения «недостоверной общественно значимой информации» этими СМИ. Такое нарушение наказывается штрафом на сумму до 5 млн рублей (статья 13.15 КоАП РФ).

«Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, устанавливать их достоверность. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», — подчёркивают в ведомстве.

Напомним, 24 февраля Роскомнадзор выпустил предостережение для представителей СМИ и «иных информационных ресурсов» о том, что при распространении новостей разрешено использовать только официальные российские источники.

* «Дождь» признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2021 году.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (40)

ivandr
Блокировки это конечно плохо, но после того, как Америка блокировала Хуавей - по факту она нарушила неприкосновенность интернета
X-кот
будет еще труднее на F продираться через комменты пригожинских шав.. ой, "пятнадцатирублевых работяг". Все сюда приползут
Mikle776
Роскомнадзор требует не употреблять слово "война"... а надо "войсковая спецоперация"
а какая нахрен разница?
Если "драку" назвать красивым словосочетанием "поединок без правил", то многое изменится?
хорошо, что есть разные приложения и можно читать не только отцензурированную инфу и самому думать и анализировать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний