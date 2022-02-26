Роскомнадзор начал расследования в отношении десятка СМИ, среди них «Эхо Москвы», «Новая Газета»

Роскомнадзор 26 февраля заявил об установлении фактов распространения недостоверной информации в СМИ. В 10 изданий в соответствии с требованием Генпрокуратуры направлены «уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации». В отношении них начались расследования.
В сообщении Роскомнадзора перечисляются эти СМИ, среди них работающие в Петербурге:
- «Эхо Москвы»,
- «Новая Газета»,
- «Дождь»*,
- «ИноСМИ»,
- «Медиазона»,
- New Times,
- «Свободная пресса»,
- «Крым.Реалии»,
- «Журналист»,
- «Лениздат».
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны. В случае неудаления упомянутой недостоверной информации доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», — отмечается в сообщении ведомства.
Роскомнадзор приступил к административным расследованиям по факту распространения «недостоверной общественно значимой информации» этими СМИ. Такое нарушение наказывается штрафом на сумму до 5 млн рублей (статья 13.15 КоАП РФ).
«Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, устанавливать их достоверность. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», — подчёркивают в ведомстве.
Напомним, 24 февраля Роскомнадзор выпустил предостережение для представителей СМИ и «иных информационных ресурсов» о том, что при распространении новостей разрешено использовать только официальные российские источники.
* «Дождь» признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2021 году.