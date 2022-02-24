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Роскомнадзор: В новостях о спецоперации СМИ обязаны использовать только официальные российские источники

Роскомнадзор выпустил предостережение для представителей СМИ и «иных информационных ресурсов».

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При публикации новостей разрешено использовать только официальные российские источники, подчёркивает ведомство в своём телеграм-канале 24 февраля. Нарушителям грозит наказание, в том числе блокировка.

Сотрудники Роскомнадзора заметили, что за последние часы в Интернете резко увеличилось число случаев распространения «непроверенной и недостоверной информации». В связи с этим ведомство напоминает, что статья 49 Закона о СМИ обязывает редакции, прежде чем выпускать новости, устанавливать их достоверность.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. <...> Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию», — отмечается в сообщении.

Нарушителям, распространяющим заведомо ложную информацию, грозит штраф до 5 миллионов рублей (статья 13.15 КоАП). Кроме того, Роскомнадзор обещает незамедлительно блокировать такие материалы (статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Объявление ведомства, вероятно, связано с реакцией Интернета и СМИ на ситуацию на Украине и связанные с ней события. Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (58)

Piter Russo
Роскомнадзору стоит предписать отключить комментарии в новостях сми.
hyperborean
Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию - а это чем подтверждается?
pavas
А мы как не читали официальные российские источники, так и читать не будем. Так и передайте Роскомпозору.
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