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Боевые действия на Украине

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Боевые действия на Украине. Онлайн

Вооружённые силы России утром 24-го февраля начали спецоперацию на Украине. Следим за развитием ситуации в онлайн-режиме.

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Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Цена нефти Brent поднялась до 103 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

Газ в Европе на открытии торгов прибавил 35%, и достиг цены в 1400 долларов.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера в России. Судя по карте сервиса Downdetector чаще всего проблемы возникают в Петербурге и Москве.

Фото: Скриншот Downdetector
Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение в гражданам страны и вооруженным силам с просьбой сделать все, для поддержания армии. Также Зеленский сообщил, что после переговоров с лидерами иностранных государств объявляет о начале создания «антипутинской колиции» т призвал применить в отношении российского лидера все возможные санкции. Кроме того, Украина закрывает свое воздушное пространство для российской авиации.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Центральный банк России для стабилизации ситуации на фондовом рынке решил начать интервенции, сообщает регулятор.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты», - сообщает ЦБ.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Китайское посольство на Украине посоветовало своим гражданам прикрепить изображение флага КНР на видные части автомобилей, сообщает РИА Новости.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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РИА Новости в своем телеграм-канале сообщает, что артиллерия ЛНР ведет огонь:

rian_ru

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морской сфере.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Глава МВД Луганской народной республики заявил, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, передает РИА Новости.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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«Решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине было вынужденным, так как ежедневные действия со стороны Вооруженных сил Украины обязывают Россию отреагировать и сделать превентивные шаги», объяснил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Его слова передают информагенства со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украине.

«Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины», - сообщает ТАСС со ссылкой на выступление депутата парламента от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Рада».

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что столичная полиция усилила меры безопасности в метро и рядом со станциями, граждан останавливают для проверки документов.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Европейский союз призывал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины в опубликованном заявлении.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Также в Минобороны заявили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете не соответствует действительности.

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, - заявили в Минобороны. - Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя»

В военном ведомстве добавили, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Министерство обороны России, заявило, что российские вооруженные силы никаких ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

«Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», - заявили в министерстве..

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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«Я потрясен ужасающими событиями на Украине и разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Тем временем народная милиция ЛНР 24 февраля сообщает о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики. В частности, ведётся артподготовка.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector
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Фонтанка начинает трансляцию хода боевых действий на Украине. Вот краткая хронология событий к этому моменту:

Накануне вечером разведка США в очередной предупредила Киев о том, что, по ее данным, Кремль планирует полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Офис президента Зеленского заявил, что усилил охрану Мариуполя, Рада одобрила введение режима ЧП по всей стране.

Незадолго до полуночи лидеры ЛНР и ДНР запросили у России военной помощи «в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины».

Уже ночью было опубликовано обращение украинского президента к российским гражданам, в котором он заявил, что не давал приказа о захвате Донбасса, и подчеркивал, что Киев не хочет ни горячей, ни холодной войны.

Спустя три часа Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на Украине и призвал украинских военных сложить оружие.

Зазвучали взрывы в районе Мариуполя, Киева, Харькова и других городов. В сетях появились кадры того, как жители Киева покидают столицу. Украина закрыла воздушное пространство, остановили работу и аэропорты на юге России. Минобороны РФ подчеркнуло, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, а удары наносятся по военной инфраструктуре, объектам ПВО и аэродромам

Президенты снова выступили с обращениями: Путин назвал военную операцию «самозащитой», Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

Запад отреагировал предсказуемо: президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Россия ответит за все происходящее, президент Финляндии Саули Ниинистё назвала операцию нападением на весь европейский порядок безопасности, Латвия запросила совещания членов НАТО, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Зеленскому, что надеется на оказание Украиной сопротивления.

Еще более предсказуемо отреагировали рынки. Банки начали продавать евро и доллары за 110 рублей и дороже , Мосбиржа остановила торги, нефть ушла выше 102 рублей впервые с 2014 года. Полномасштабных санкций ждут уже 24 февраля.

Фото: кадр трансляции онлайн-камеры на площади Независимости в Киеве
Фото: Скриншот Downdetector

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