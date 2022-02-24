Боевые действия на Украине. Онлайн

Фонтанка начинает трансляцию хода боевых действий на Украине. Вот краткая хронология событий к этому моменту:

Накануне вечером разведка США в очередной предупредила Киев о том, что, по ее данным, Кремль планирует полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Офис президента Зеленского заявил, что усилил охрану Мариуполя, Рада одобрила введение режима ЧП по всей стране.



Незадолго до полуночи лидеры ЛНР и ДНР запросили у России военной помощи «в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины».



Уже ночью было опубликовано обращение украинского президента к российским гражданам, в котором он заявил, что не давал приказа о захвате Донбасса, и подчеркивал, что Киев не хочет ни горячей, ни холодной войны.



Спустя три часа Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на Украине и призвал украинских военных сложить оружие.



Зазвучали взрывы в районе Мариуполя, Киева, Харькова и других городов. В сетях появились кадры того, как жители Киева покидают столицу. Украина закрыла воздушное пространство, остановили работу и аэропорты на юге России. Минобороны РФ подчеркнуло, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, а удары наносятся по военной инфраструктуре, объектам ПВО и аэродромам



Президенты снова выступили с обращениями: Путин назвал военную операцию «самозащитой», Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.



Запад отреагировал предсказуемо: президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Россия ответит за все происходящее, президент Финляндии Саули Ниинистё назвала операцию нападением на весь европейский порядок безопасности, Латвия запросила совещания членов НАТО, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Зеленскому, что надеется на оказание Украиной сопротивления.



Еще более предсказуемо отреагировали рынки. Банки начали продавать евро и доллары за 110 рублей и дороже , Мосбиржа остановила торги, нефть ушла выше 102 рублей впервые с 2014 года. Полномасштабных санкций ждут уже 24 февраля.

