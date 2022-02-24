Боевые действия на Украине. Онлайн

Цена нефти Brent поднялась до 103 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.
Газ в Европе на открытии торгов прибавил 35%, и достиг цены в 1400 долларов.
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера в России. Судя по карте сервиса Downdetector чаще всего проблемы возникают в Петербурге и Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение в гражданам страны и вооруженным силам с просьбой сделать все, для поддержания армии. Также Зеленский сообщил, что после переговоров с лидерами иностранных государств объявляет о начале создания «антипутинской колиции» т призвал применить в отношении российского лидера все возможные санкции. Кроме того, Украина закрывает свое воздушное пространство для российской авиации.
Центральный банк России для стабилизации ситуации на фондовом рынке решил начать интервенции, сообщает регулятор.
«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты», - сообщает ЦБ.
Китайское посольство на Украине посоветовало своим гражданам прикрепить изображение флага КНР на видные части автомобилей, сообщает РИА Новости.
РИА Новости в своем телеграм-канале сообщает, что артиллерия ЛНР ведет огонь:
Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морской сфере.
Глава МВД Луганской народной республики заявил, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, передает РИА Новости.
«Решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине было вынужденным, так как ежедневные действия со стороны Вооруженных сил Украины обязывают Россию отреагировать и сделать превентивные шаги», объяснил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Его слова передают информагенства со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».
Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украине.
«Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины», - сообщает ТАСС со ссылкой на выступление депутата парламента от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Рада».
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что столичная полиция усилила меры безопасности в метро и рядом со станциями, граждан останавливают для проверки документов.
Европейский союз призывал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины в опубликованном заявлении.
Также в Минобороны заявили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете не соответствует действительности.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, - заявили в Минобороны. - Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя»
В военном ведомстве добавили, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
Министерство обороны России, заявило, что российские вооруженные силы никаких ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.
«Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», - заявили в министерстве..
I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022
President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.
The UK and our allies will respond decisively.
«Я потрясен ужасающими событиями на Украине и разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Тем временем народная милиция ЛНР 24 февраля сообщает о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики. В частности, ведётся артподготовка.
Фонтанка начинает трансляцию хода боевых действий на Украине. Вот краткая хронология событий к этому моменту:
Накануне вечером разведка США в очередной предупредила Киев о том, что, по ее данным, Кремль планирует полномасштабное вторжение на территорию Украины в течение 48 часов. Офис президента Зеленского заявил, что усилил охрану Мариуполя, Рада одобрила введение режима ЧП по всей стране.
Незадолго до полуночи лидеры ЛНР и ДНР запросили у России военной помощи «в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины».
Уже ночью было опубликовано обращение украинского президента к российским гражданам, в котором он заявил, что не давал приказа о захвате Донбасса, и подчеркивал, что Киев не хочет ни горячей, ни холодной войны.
Спустя три часа Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на Украине и призвал украинских военных сложить оружие.
Зазвучали взрывы в районе Мариуполя, Киева, Харькова и других городов. В сетях появились кадры того, как жители Киева покидают столицу. Украина закрыла воздушное пространство, остановили работу и аэропорты на юге России. Минобороны РФ подчеркнуло, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, а удары наносятся по военной инфраструктуре, объектам ПВО и аэродромам
Президенты снова выступили с обращениями: Путин назвал военную операцию «самозащитой», Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.
Запад отреагировал предсказуемо: президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Россия ответит за все происходящее, президент Финляндии Саули Ниинистё назвала операцию нападением на весь европейский порядок безопасности, Латвия запросила совещания членов НАТО, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Зеленскому, что надеется на оказание Украиной сопротивления.
Еще более предсказуемо отреагировали рынки. Банки начали продавать евро и доллары за 110 рублей и дороже , Мосбиржа остановила торги, нефть ушла выше 102 рублей впервые с 2014 года. Полномасштабных санкций ждут уже 24 февраля.