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Зеленский обратился к россиянам по-русски с просьбой выступить против войны с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с телеобращением. Он заверил, что его страна не хочет войны.

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В 11-минутном выступлении в ночь на 24 февраля Владимир Зеленский 9 минут говорил по-русски и обращался к россиянам. В его эмоциональном заявлении говорилось о том, что Украина не хочет «ни холодной, ни горячей, ни гибридной войны».

Он опроверг утверждения некоторых российских СМИ о том, что он является нацистом, и заверил, что не собирался отдавать приказ о захвате Донбасса.

По словам Зеленского, он просил Владимира Путина о телефонном разговоре, но ответа не получил.

Выступлению Владимира Зеленского предшествовала просьба глав ЛНР и ДНР к России об оказании военной помощи для отражения атак Украины: с линии соприкосновения в Донбассе в последние несколько дней приходят сообщения о многочисленных обстрелах, в том числе реактивной артиллерией.

После телеобращения Зеленского Украина попросила созвать Совет безопасности ООН. Его заседание назначено на 05:30 мск.

В ночь на 24 февраля поступали тревожные и неподтвержденные сообщения об отключении голосовой сотовой связи в Донецке, о том, что часть Харькова оказалась обесточенной, что на дорогах приграничных территорий России возникли многокилометровые пробки, что в ближайших к российской границе крупных аэропортах украинская тяжелая техника блокирует взлетные полосы.

Официально было объявлено о том, что энергосистема Украины начала работу полностью в автономном режиме, отключившись от Белоруссии и России. По данным открытых источников, линия соприкосновения в Донбассе патрулируется американскими беспилотными самолетами-разведчиками.

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Комментарии (7)

261188011
Хороший мальчик, но хитропопый клоун и обманщик. Хотел бы мира - давно бы сделал, а поиск причин невыполнения Минских говорит только о нежелании мира. Жаль, что из-за таких шутов гибнут люди.
266848500
Послушал. Не, неубедительно. Ладно, пусть сбацает что-нибудь примирительное на рояле, подумаю.
change_it
Украина, мы с тобой.
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