Зеленский обратился к россиянам по-русски с просьбой выступить против войны с Украиной

В 11-минутном выступлении в ночь на 24 февраля Владимир Зеленский 9 минут говорил по-русски и обращался к россиянам. В его эмоциональном заявлении говорилось о том, что Украина не хочет «ни холодной, ни горячей, ни гибридной войны».

Он опроверг утверждения некоторых российских СМИ о том, что он является нацистом, и заверил, что не собирался отдавать приказ о захвате Донбасса.

По словам Зеленского, он просил Владимира Путина о телефонном разговоре, но ответа не получил.

Выступлению Владимира Зеленского предшествовала просьба глав ЛНР и ДНР к России об оказании военной помощи для отражения атак Украины: с линии соприкосновения в Донбассе в последние несколько дней приходят сообщения о многочисленных обстрелах, в том числе реактивной артиллерией.