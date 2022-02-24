Зеленский обратился к россиянам по-русски с просьбой выступить против войны с Украиной

В 11-минутном выступлении в ночь на 24 февраля Владимир Зеленский 9 минут говорил по-русски и обращался к россиянам. В его эмоциональном заявлении говорилось о том, что Украина не хочет «ни холодной, ни горячей, ни гибридной войны».
Он опроверг утверждения некоторых российских СМИ о том, что он является нацистом, и заверил, что не собирался отдавать приказ о захвате Донбасса.
По словам Зеленского, он просил Владимира Путина о телефонном разговоре, но ответа не получил.
Выступлению Владимира Зеленского предшествовала просьба глав ЛНР и ДНР к России об оказании военной помощи для отражения атак Украины: с линии соприкосновения в Донбассе в последние несколько дней приходят сообщения о многочисленных обстрелах, в том числе реактивной артиллерией.
После телеобращения Зеленского Украина попросила созвать Совет безопасности ООН. Его заседание назначено на 05:30 мск.
В ночь на 24 февраля поступали тревожные и неподтвержденные сообщения об отключении голосовой сотовой связи в Донецке, о том, что часть Харькова оказалась обесточенной, что на дорогах приграничных территорий России возникли многокилометровые пробки, что в ближайших к российской границе крупных аэропортах украинская тяжелая техника блокирует взлетные полосы.
Официально было объявлено о том, что энергосистема Украины начала работу полностью в автономном режиме, отключившись от Белоруссии и России. По данным открытых источников, линия соприкосновения в Донбассе патрулируется американскими беспилотными самолетами-разведчиками.