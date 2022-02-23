FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Над Украиной кружит американский беспилотник. Он делает петли у Донбасса

23
Печать

Вдоль Донецкой и Луганской областей кружит американский военный разведывательный «беспилотник» Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Об этом свидетельствует Flightradar24.

Фото: Flightradar24
ПоделитьсяПоделиться

По данным сервиса, летательный аппарат начал свой путь в Ионическом море. 23 февраля он побывал на границе Украины с Белоруссией и Россией и сделал четыре петли вблизи Донбасса.

Устройство находится на высоте более 16 459 метров над уровнем моря, его скорость достигает почти 550 километров в час.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он был спроектирован инженерами американской компании Teledyne Ryan Aeronautical, которая сегодня является дочерним предприятием крупной военно-промышленной компании Northrop Grumman.

Днем 23 февраля администрация президента США заявила, что предупредила главу Украины о полномасштабном вторжении России в соседнюю страну. Якобы оно произойдет в течение 48 часов. Офис Зеленского заявил, что стратегически важный город Мариуполь в Донецкой области взяли под усиленную охрану. Верховная Рада проголосовала за введение режима ЧС на подконтрольных Киеву территориях.

Фото: Flightradar24

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик военные базы. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером 22 февраля Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Нефритовый Заяц
Зачем сбивать, сажаем принудительно на нашу территорию и смотрим что у него там интересного. Технические средства позволяют.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Пока летает. Нациков по головам считает. Кому платить, а кому нет.
alexpv
До чего техника дошла) Секретные беспилотники отображаются в базе гражданского флайтрадара)) Видимо когда ядреная бомба из Штатов полетит ее тоже можно будет онлайн наблюдать в интернете))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний