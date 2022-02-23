Над Украиной кружит американский беспилотник. Он делает петли у Донбасса

Вдоль Донецкой и Луганской областей кружит американский военный разведывательный «беспилотник» Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Об этом свидетельствует Flightradar24.

По данным сервиса, летательный аппарат начал свой путь в Ионическом море. 23 февраля он побывал на границе Украины с Белоруссией и Россией и сделал четыре петли вблизи Донбасса.

Устройство находится на высоте более 16 459 метров над уровнем моря, его скорость достигает почти 550 километров в час.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он был спроектирован инженерами американской компании Teledyne Ryan Aeronautical, которая сегодня является дочерним предприятием крупной военно-промышленной компании Northrop Grumman.