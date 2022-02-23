Верховная Рада Украины одобрила режим ЧП по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей

«Указом Президента Украины от 00:00 от 24 февраля 2022 года на территории Винницы, Волыни, Днепропетровска, Житомира, Закарпатья, Запорожья, Ивано-Франковска, Киева, Кировограда, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Тернополя. Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев сроком на 30 дней ввели чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.

Парламент Украины проголосовал за введение чрезвычайного положения на подконтрольных стране территориях. Сообщение об этом 23 февраля опубликовано на сайте Верховной Рады.

Законопроект о ЧП был внесен украинским президентов Владимиром Зеленским, он предполагает особый режим въезда и выезда, запрет массовых мероприятий, эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, запрет военнообязанным менять место проживания, не уведомив власти. Согласно документу, при необходимости в стране может быть введен комендантский час, ограничена свобода передвижения, организованы досмотры, введена цензура в СМИ.

Ранее сообщалось, что американская разведка предупредила Киев о вероятном вторжении России. Офис Зеленского рассказал, что стратегически важный Мариуполь Донецкой области взят под усиленную охрану.