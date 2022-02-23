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Верховная Рада Украины одобрила режим ЧП по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей

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Парламент Украины проголосовал за введение чрезвычайного положения на подконтрольных стране территориях. Сообщение об этом 23 февраля опубликовано на сайте Верховной Рады.

«Указом Президента Украины от 00:00 от 24 февраля 2022 года на территории Винницы, Волыни, Днепропетровска, Житомира, Закарпатья, Запорожья, Ивано-Франковска, Киева, Кировограда, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Тернополя. Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев сроком на 30 дней ввели чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.

Законопроект о ЧП был внесен украинским президентов Владимиром Зеленским, он предполагает особый режим въезда и выезда, запрет массовых мероприятий, эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, запрет военнообязанным менять место проживания, не уведомив власти. Согласно документу, при необходимости в стране может быть введен комендантский час, ограничена свобода передвижения, организованы досмотры, введена цензура в СМИ.

Ранее сообщалось, что американская разведка предупредила Киев о вероятном вторжении России. Офис Зеленского рассказал, что стратегически важный Мариуполь Донецкой области взят под усиленную охрану.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик военные базы. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером 22 февраля Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (28)

chip1
Англосаксы спят и видят чтобы восточные славяне начали рвать друг друга, очень надеюсь на благоразумие руководства наших стран, у нас общий враг, это капитализм, система угнетения народа, олигархами и финансистами, капитализм не существует без войн, без глобальных кризисов и банального ограбления сильными более слабых.
AlBerkut
Чтотуд, всеобщая мог(б)илизация уже объявлена, или пока ещё нет?
Или в стране - пародии на государство, где и президент клоун, призывают исключительно в 95 квартал? 🤔😂😂
266182335
В 2018 году вводили военное положение, теперь режим ЧП. Цирк.
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