Разведка США в третий раз предупредила Украину о скором вторжении России. Зеленский усилил охрану Мариуполя

«Кроме того, по сообщениям авианаблюдателей, Россия нарушила воздушное пространство Украины ранее сегодня, совершив кратковременный полет над Украиной возможного разведывательного самолета», — добавил собеседник медиа .

Администрация президента США Джо Байдена предупредила президента Украины Владимира Зеленского о том, что, согласно данным разведки, Россия готовится к полномасштабному вторжению в соседнюю страну в течение 48 часов. Об этом со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника 23 февраля сообщает журнал Newsweek.

Информацию о том, что Зеленский получил предупреждение, также подтвердил близкий к украинскому президенту источник. Однако он отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев призывают готовиться к широкомасштабным военным действиям.

Офис Зеленского заявил, что под усиленную охрану взят город Мариуполь в Донецкой области.

Как передает CNN, ссылаясь на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, дополнительные войска РФ пересекли границу и вошли в Донбасс.

«Фонтанка» писала, что сайты Верховной рады, министерства иностранных дел и кабмина Украины перестали работать во второй половине 23 февраля.