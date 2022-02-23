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Разведка США в третий раз предупредила Украину о скором вторжении России. Зеленский усилил охрану Мариуполя

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Администрация президента США Джо Байдена предупредила президента Украины Владимира Зеленского о том, что, согласно данным разведки, Россия готовится к полномасштабному вторжению в соседнюю страну в течение 48 часов. Об этом со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника 23 февраля сообщает журнал Newsweek.

«Кроме того, по сообщениям авианаблюдателей, Россия нарушила воздушное пространство Украины ранее сегодня, совершив кратковременный полет над Украиной возможного разведывательного самолета», — добавил собеседник медиа.

Информацию о том, что Зеленский получил предупреждение, также подтвердил близкий к украинскому президенту источник. Однако он отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев призывают готовиться к широкомасштабным военным действиям.

Офис Зеленского заявил, что под усиленную охрану взят город Мариуполь в Донецкой области.

Как передает CNN, ссылаясь на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, дополнительные войска РФ пересекли границу и вошли в Донбасс.

«Фонтанка» писала, что сайты Верховной рады, министерства иностранных дел и кабмина Украины перестали работать во второй половине 23 февраля.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик военные базы. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером 22 февраля Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (114)

Hermess
Жалко украинских солдатиков в Мариуполе, там ведь ещё и мирные жители есть, которые скоро погибнут.

Ребят, вы чё, выступление пу не слушали. Он ведь ясно сказал что такого государства как Украина быть не должно, намекнул, что покажет Украине декомунизацию по полной.
Скоро полетят ракеты - самолёты, бесчисленные танки устремятся к новым, нарисованным пу границам, и не факт ещё, что на карте мира останется слово Украина.
Oliv
Первую мировую войну начал император Австрийской империи Франц Иосиф I. В имени 5 звуков (у императоров фамилий нет). Вторую мировую войну начал рейхсканцлер Гитлер. В фамилии 5 звуков. Тенденция настораживает.
Leadmonkey
То, что на прошлой неделе воспринималось как нелепица, на этой уже выглядит иначе.
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