FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -3
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

СМИ: Правительственные сайты Украины столкнулись с масштабной кибератакой

5
Печать

Сайты Верховной рады, министерства иностранных дел и кабмина Украины перестали работать.

«Началась кибератака на сайты украинских органов власти. Время начала кибератаки — около 16:20», — сообщает 23 февраля издание «Страна.ua».

На момент написания новости не открывались сайты МИД, Верховной рады, а также кабинета министров республики. При попытке зайти на страницы возникает надпись об отсутствии доступа к сайту.

В середине февраля ресурсы украинских банков, минобороны и вооруженных сил также столкнулись с кибератаками.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266410437
хакеры из США видимо.
Q_Q
Админы сбежали в гейропу.
Ганс-Дитрих Геншер
виртуалки за 500р в месяц надо модернизировать хотя бы до 900р в месяц)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний