СМИ: Правительственные сайты Украины столкнулись с масштабной кибератакой

Сайты Верховной рады, министерства иностранных дел и кабмина Украины перестали работать.



«Началась кибератака на сайты украинских органов власти. Время начала кибератаки — около 16:20», — сообщает 23 февраля издание «Страна.ua».



На момент написания новости не открывались сайты МИД, Верховной рады, а также кабинета министров республики. При попытке зайти на страницы возникает надпись об отсутствии доступа к сайту.



В середине февраля ресурсы украинских банков, минобороны и вооруженных сил также столкнулись с кибератаками.

