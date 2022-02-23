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Донбасс запросил у России военной помощи

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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Как сообщил вечером 23 февраля представитель российского президента, главы республик Донбасса призвали РФ вмешаться, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также не допустить на этих территориях гуманитарной катастрофы.

Государственное информагентство также публикует сами обращения Пушилина и Пасечника. На документах стоит дата — 22 февраля. Пушилин и Пасечник в письмах указывают, что агрессия со стороны Киева возросла. Также в республиках фиксируют увеличивающееся количество обстрелов.

«Противник стремится нанести ущерб объектам критической инфраструктуры жизнеобеспечения. Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения», — подчеркивается в документе.

Днем 23 февраля администрация президента США заявила, что предупредила главу Украины о полномасштабном вторжении России в соседнюю страну. Якобы оно произойдет в течение 48 часов. Офис Зеленского заявил, что стратегически важный город Мариуполь в Донецкой области взяли под усиленную охрану. Верховная Рада проголосовала за введение режима ЧС на подконтрольных Киеву территориях.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик военные базы. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером 22 февраля Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (136)

274429155
Кто бы мог подумать что российскую экономику погубят дикие лугандоны с далекого востока Украины
paniker
В очередной раз понимаю,не в той стране я родился!
Din1922
Как-то предсказуемо
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