Донбасс запросил у России военной помощи

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Как сообщил вечером 23 февраля представитель российского президента, главы республик Донбасса призвали РФ вмешаться, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также не допустить на этих территориях гуманитарной катастрофы.