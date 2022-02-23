Донбасс запросил у России военной помощи

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.
Как сообщил вечером 23 февраля представитель российского президента, главы республик Донбасса призвали РФ вмешаться, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также не допустить на этих территориях гуманитарной катастрофы.
Государственное информагентство также публикует сами обращения Пушилина и Пасечника. На документах стоит дата — 22 февраля. Пушилин и Пасечник в письмах указывают, что агрессия со стороны Киева возросла. Также в республиках фиксируют увеличивающееся количество обстрелов.
«Противник стремится нанести ущерб объектам критической инфраструктуры жизнеобеспечения. Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения», — подчеркивается в документе.