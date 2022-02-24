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Банки предлагают купить евро и доллар по 110 рублей

Стоимость покупки евро и доллара в банках утром 24 февраля превысила 110 рублей.

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Стоимость покупки евро и доллара в банках утром 24 февраля превысила 110 рублей.

Так, Сбербанк на 08:07 мск предлагает купить доллар по 110,33 рубля, евро — по 111,58. Еще полтора часа назад в банке можно было купить валюту по 85,5 рубля за доллар и 96,14 рубля за евро.

Фото: скриншот приложения
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Фото: скриншот приложения

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Комментарии (1)

maksmar555
Вся суть этих спекулянтов открывается
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