«Самозащита от создаваемых нам угроз». Путин обратился к гражданам Украины

«Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете «нациками». Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали», — объявил Путин в своём обращении (цитата по РИА Новости ).

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — сказал Путин.



Он призвал украинцев к взаимодействию, чтобы перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед.



«Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это», — заявил президент РФ.



Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.

