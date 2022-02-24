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«Самозащита от создаваемых нам угроз». Путин обратился к гражданам Украины

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Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам Украины. Он заявил, что жители Крыма сделали свой выбор, а действия Москвы являются самозащитой от создаваемых угроз.

«Обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете «нациками». Крымчане, севастопольцы сделали свой выбор — быть со своей исторической Родиной, с Россией. И мы это поддержали», — объявил Путин в своём обращении (цитата по РИА Новости).

Он повторил, что российские силы «просто не могли поступить иначе».

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — сказал Путин.

Он призвал украинцев к взаимодействию, чтобы перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед.

«Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно. Так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это», — заявил президент РФ.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.

Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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Комментарии (6)

274429566
Сейчас самое главное объяснить четко всем жителям украины, что их враг - не в Москве, а в Киева, а Банковой. И что освобождение страны не угрожает украинцам, а напротив, открывает для них будущее
peter_irich
Это обоснованное и давно назревавшее решение, да ещё и в 2014-м надо было сильнее поддержать. Наконец, Путин покажет им Кузькину мать, преподаст урок. Китай же вот вводил войска во Вьетнам,
Пётр.
265869937
Он больной, на всю голову!
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