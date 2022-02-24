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Война на Украине

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«Очень похоже, что началось». СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве, Харькове, Краматорске

Официальный представитель НАТО сообщил агентству Reuters, «очень похоже, что российское вторжение на Украину началось».

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Собеседник агентства сообщил о «громких звуках, напоминающих артиллерийский обстрел».

Телеканал CNN в свою очередь рассказал о «постоянном потоке громких взрывов» в Киеве. Корреспондент BBC услышала хлопок в Краматорске.

Российский ТАСС фиксирует взрывы около Борисполя под Киевом.

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Комментарии (11)

Игoрь
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
274429242
Сейчас нахожусь в Киевской области. Сидел за пк, подумал показалось. Вышел во двор, слышны взрывы, аж окна трясутся. И вертолёты летают.... Страшновато....
265869937
Это конец России!
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