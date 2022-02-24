«Очень похоже, что началось». СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве, Харькове, Краматорске
Официальный представитель НАТО сообщил агентству Reuters, «очень похоже, что российское вторжение на Украину началось».
«Очень похоже, что началось». СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве, Харькове, Краматорске
Официальный представитель НАТО сообщил агентству Reuters, «очень похоже, что российское вторжение на Украину началось».
21 февраля 2022, 19:18СМИ сообщили о новых взрывах в пригородах Луганска и Донецка
19 февраля 2022, 11:10ТАСС: Снаряд разорвался на территории Ростовской области вблизи украинской границы
26 августа 2021, 21:41СМИ: Взрывы в Кабуле продолжаются, количество погибших растет
26 августа 2021, 20:19От взрывов на складе боеприпасов в Казахстане пострадали более 30 человек
19 февраля 2022, 15:15Боеприпас от «Града» нашли в Ростовской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter