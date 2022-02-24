Байден: Россия ответит за Украину

Президент США выпустил обращение после того, как Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» на Украине.



«Президент Путин выбрал войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. <...> Мир призовет Россию к ответу», — цитирует 24 февраля CNN Джо Байдена.



По его словам, американская сторона в скором времени объявил о «дальнейших последствиях» для РФ.



Президент США подчеркнул, что будет получать информацию о происходящем на Украине даже ночью.

