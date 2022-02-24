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Война на Украине

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Байден: Россия ответит за Украину

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Президент США выпустил обращение после того, как Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» на Украине.

«Президент Путин выбрал войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. <...> Мир призовет Россию к ответу», — цитирует 24 февраля CNN Джо Байдена.

По его словам, американская сторона в скором времени объявил о «дальнейших последствиях» для РФ.

Президент США подчеркнул, что будет получать информацию о происходящем на Украине даже ночью.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе.

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Комментарии (2)

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Да. И это будет справедливо.
265076323
Жди, ответ прилетит.
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