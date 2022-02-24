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Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции»

Президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Обращение президента к нации 24 февраля транслирует федеральное ТВ.

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Фото: кадр из трансляции/Россия24
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По словам Владимира Путина, столкновение РФ с «националистическими силами на Украине» неизбежно. Глава государства заверил, что Россия не намеревается оккупировать соседнюю страну. Он уточнил, что целью операции будет демилитаризация и денацификация Украины.

Он предостерег внешние силы от попыток помешать РФ. Глава государства подчеркнул, что Москва готова ко всем сценариям развития событий.

Путин также обратился отдельно к россиянам. Он напомнил, что «сила в справедливости и правде».

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил Владимир Путин в обращении в эфире «России 24».

Президент также обратился к украинским военным: «Вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой».

Фото: кадр из трансляции/Россия24
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Nazariuss
Из истории, агрессорами по сути, мы не были никогда, как кто бы нас не пытался так представить, но всегда вынуждены были дать ответ на наскоки особо ретивых. Не все же время дипломатия, чтобы разок другой почуяли зеркалку в другом виде.... Заокеанцы пусть лучше вспомнят Ирак,Югославию, Ливию, Сирию, чем на нас гавкать из за океана...Вспомнить даже маленькую героическую Гренаду в 100 тысяч населения, если кто помнит.. с ней не смогли справиться, и теперь нас будут предостерегать и учить , и пугать своим военным искусством ?
Это не голливудские боевики, это реалии...Нам не нужны ничьи территории, мы не захватчики.... К нашим обратились помочь, принято решение наверху помочь, не более того, не рисуйте фантазии о войне.
Мне как и многим может не нравится, и порлй часто, что происходит внутри касаемо социалки, образования, жкх и др., но касаемо внешней политики все по делу : когда вам какой Уоллес собирается "пня дать", а из за океана грозят жесткачами, надо осаживать сразу и моментом.
виноватобама
пошёл ва банк на все деньги
Mikkä Kårhunen
финляндия вступает в НАТО,заявка подана сегодня в 4 утра,на очереди ,швеция
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