Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции»

Из истории, агрессорами по сути, мы не были никогда, как кто бы нас не пытался так представить, но всегда вынуждены были дать ответ на наскоки особо ретивых. Не все же время дипломатия, чтобы разок другой почуяли зеркалку в другом виде.... Заокеанцы пусть лучше вспомнят Ирак,Югославию, Ливию, Сирию, чем на нас гавкать из за океана...Вспомнить даже маленькую героическую Гренаду в 100 тысяч населения, если кто помнит.. с ней не смогли справиться, и теперь нас будут предостерегать и учить , и пугать своим военным искусством ?

Это не голливудские боевики, это реалии...Нам не нужны ничьи территории, мы не захватчики.... К нашим обратились помочь, принято решение наверху помочь, не более того, не рисуйте фантазии о войне.

Мне как и многим может не нравится, и порлй часто, что происходит внутри касаемо социалки, образования, жкх и др., но касаемо внешней политики все по делу : когда вам какой Уоллес собирается "пня дать", а из за океана грозят жесткачами, надо осаживать сразу и моментом.