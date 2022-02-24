Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции»

По словам Владимира Путина, столкновение РФ с «националистическими силами на Украине» неизбежно. Глава государства заверил, что Россия не намеревается оккупировать соседнюю страну. Он уточнил, что целью операции будет демилитаризация и денацификация Украины.
Он предостерег внешние силы от попыток помешать РФ. Глава государства подчеркнул, что Москва готова ко всем сценариям развития событий.
Путин также обратился отдельно к россиянам. Он напомнил, что «сила в справедливости и правде».
«В соответствии со статьей 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил Владимир Путин в обращении в эфире «России 24».
Президент также обратился к украинским военным: «Вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой».