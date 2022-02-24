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Цена нефти превысила 102 доллара за баррель впервые с 2014 года

Цена нефти превысила 102 доллара за баррель впервые с 2014 года

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Цена апрельского фьючерса на поставку нефти эталонной марки Brent утром 24 февраля превысила 102 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Последний раз нефть находилась на этой отметке в сентябре 2014 года.

Майский фьючерс подорожал на 4,3 % и торгуется по 98,09 доллара.

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