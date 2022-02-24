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Боевые действия на Украине

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Взрывы и грохот по всей Украине

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Россия утром 24 февраля атаковала Украину, её войска пересекли северные границы страны, сообщает УНИАН со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

«Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления», — написал он в «Фейсбуке».

«Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление», — добавил Бутусов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщает о применении ракет.

«Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева», — написал в своём телеграм-канале (цитата по УНИАН).

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.

Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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Комментарии (38)

AlBerkut
Всё в порядке, это праздничный салют!
С Днём защитника отечества!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🎆🎆🎆
ahma
ОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?

Спроси у Польши и Литвы-
Им о России снятся сны.
Спроси у пражской у весны, -
Хотят ли русские войны?

Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».

Тебе ответит старый финн,
Проживший много – до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.

Есть что сказать и белорусу,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им братство подарил москвин.

Когда Суворова орда
Палила села, города...
Спроси, спроси у Куропат-
Там непокорные лежат.

Спроси – что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?

Спроси всех западных славян, -
Как миру их учил Иван...

Миролюбив солдат-Иван
БомбилКабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел – пришла беда.

Спроси у вдов, детей Чечни, -
Хотят ли русские войны?
Кто он, русский «миротворец»,
Тебе ответит гордый горец.
PUtinka
Ура!!!
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