Взрывы и грохот по всей Украине

ОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?



Спроси у Польши и Литвы-

Им о России снятся сны.

Спроси у пражской у весны, -

Хотят ли русские войны?



Спроси у венгров, как когда-то

На танках русские солдаты,

По Будапешту рассекали,

Вугорцев к миру «приучали».



Тебе ответит старый финн,

Проживший много – до седин,

Как «мирно» русские войска

Рвались сквозь зиму и снега.



Есть что сказать и белорусу,

Тому, чьи предки из литвин,

Какою жуткою ценою

Им братство подарил москвин.



Когда Суворова орда

Палила села, города...

Спроси, спроси у Куропат-

Там непокорные лежат.



Спроси – что Украине братской,

Заверенной в любви славянской,

Из цепких рук большого брата,

Зачем защит искать у НАТО?



Спроси всех западных славян, -

Как миру их учил Иван...



Миролюбив солдат-Иван

БомбилКабул, Афганистан.

В их кишлаки и города

Не мир пришел – пришла беда.



Спроси у вдов, детей Чечни, -

Хотят ли русские войны?

Кто он, русский «миротворец»,

Тебе ответит гордый горец.