Взрывы и грохот по всей Украине

Россия утром 24 февраля атаковала Украину, её войска пересекли северные границы страны, сообщает УНИАН со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.
«Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего части противовоздушной обороны авиабазы, системы управления», — написал он в «Фейсбуке».
«Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление», — добавил Бутусов.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщает о применении ракет.
«Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева», — написал в своём телеграм-канале (цитата по УНИАН).
Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.
Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».