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Не война, а спецоперация. Минобороны объяснило, кого бомбят на Украине

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Вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, заявили РИА Новости в Минобороны утром 24 февраля.

В министерстве добавили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии», — приводит РИА заявление Минобороны.

Президент РФ Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в Донбассе. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.

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Комментарии (24)

PUtinka
Ну шо "арийцы"! Срезайте с себя татухи националисткие, и быстрее. может в живых останетесь...
266159985
спасибо Вовану)расплачиватся будут граждане России будет и макароны по 500 руб и капуста по 1000(На выборах хрен ему голоса и ЕР
ivan5_5e4d10fe646f6
В Ленте сoль и спички ещё oстались?
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