Не война, а спецоперация. Минобороны объяснило, кого бомбят на Украине

Вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, заявили РИА Новости в Минобороны утром 24 февраля.
Харьков сейчас pic.twitter.com/Iy8C9Ggsfb— Йохан Палыч - XI (@Jpl074) February 24, 2022
В министерстве добавили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии», — приводит РИА заявление Минобороны.
Президент РФ Путин 24 февраля заявил о начале военной операции в Донбассе. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах. По словам очевидцев, жители Киева начали покидать город.