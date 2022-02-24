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Аэропорт Жуляны отменил ближайшие рейсы. Очевидцы сообщают о том, что жители Киева бегут из города

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Жители Киева начинают массово покидать город, передают телеграм-каналы.

Киевский аэропорт Жуляны отменил ближайшие рейсы, сообщает «Интерфакс».

В Мариуполе в рамках специальной военной операции атаке подверглись военные объекты украинской армии, передают телеграм-каналы.

Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, а также в районе аэропорта Борисполь, сообщает утром 24 февраля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд сообщала, что слышит серию взрывов.

Рано утром 24 февраля президент России заявил о начале военной операции в Донбассе. Очевидцы слышат взрывы в городах Украины.
Президент США выпустил обращение, в котором заявил, что «мир призовет Россию к ответу».

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Комментарии (4)

AlBerkut
Уси гхарнi хлопцi так ломанулись рiдну нэньку защищать, что аж пятки сверкают😎😂
Waterfall
Ловите в аэропорту всех участников Рады! Не дайте этим военным преступникам свалить! Выдайте их для суда в ДНР и ЛНР!!
bluxer
Куда же вы, храбрые защитники независимости?
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