Аэропорт Жуляны отменил ближайшие рейсы. Очевидцы сообщают о том, что жители Киева бегут из города

Жители Киева начинают массово покидать город, передают телеграм-каналы.
Киевский аэропорт Жуляны отменил ближайшие рейсы, сообщает «Интерфакс».
В Мариуполе в рамках специальной военной операции атаке подверглись военные объекты украинской армии, передают телеграм-каналы.
Взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, а также в районе аэропорта Борисполь, сообщает утром 24 февраля РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд сообщала, что слышит серию взрывов.