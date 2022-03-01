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Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.

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Доллар на рынке Forex торгуется выше 117 рублей, достигая исторического максимума.

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Организаторы Каннского фестиваля отказались принимать официальную делегацию из России в этом году.

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Агентство Reuters сообщает, что Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства в своих магазинах.

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Ранее о возможных переговорах президентов России и Украины заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, начавшийся российско-украинский переговорный процесс может этому поспособствовать.

Отметим, что стороны пока не назначили дату второго раунда диалога.

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Приведут ли российско-украинские переговоры к прямым переговорам Путина и Зеленского, говорить рано, заявили в Кремле.

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Глава СКР Александр Бастрыкин объявил, что в центральном аппарате следствия создан штаб по координации работы, связанной с документированием совершенных украинским режимом преступлений против граждан Донецкой и Луганской республик.

— Его ключевой задачей определены сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду, — пояснили работу новой организации в СКР.

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Мы продолжаем вести онлайн-хроники событий военной операции на Украине. Вот что произошло за вторник, 1 марта:

  • ЕС обновил свой список санкций, в него попали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеры Алишер Усманов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Захар Прилепин, журналисты Антон Красовский из Russia Today, муж Маргариты Симоньян — режиссер Тигран Кеосаян, телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева и другие;
  • США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, при этом в Белом доме отметили, что готовы смягчить санкции, если РФ пойдет на деэскалацию конфликта;
  • Росавиация продлила закрытие неба на юге страны — теперь до 8 марта;
  • глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные продолжат операцию до достижения поставленных целей;
  • правительство выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций;
  • правительство запускает работу сайта Объясняем.рф с проверенной информацией на фоне фейков и слухов
  • новая дата переговоров между Россией и Украиной пока не назначена.

Все подробности ищите в этой онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
а сайт о реальном состоянии экономики когда запустят?
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