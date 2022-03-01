Главное о спецоперации на Украине. Хроника

Ранее о возможных переговорах президентов России и Украины заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, начавшийся российско-украинский переговорный процесс может этому поспособствовать.

Отметим, что стороны пока не назначили дату второго раунда диалога.