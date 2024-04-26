Цветущий маральник, живописные водопады и яблоневые сады: что посмотреть на Алтае в майские праздники

В России продолжает расти внутренний туризм, и Алтай — лидер в списке самых популярных мест для отдыха Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В мае россиян ждут длинные выходные, а это отличный повод для путешествия. Одним из самых популярных направлений для отдыха остается Алтай. Наши коллеги из NGS22.RU узнали у представителей турагентств и гидов, что здесь стоит посмотреть в весенний сезон. Рассказываем, что точно не стоит пропускать.

Сотни километров ради цветения маральника

В зависимости от района маральник зацветает в разное время Фото: «УИКЕНД» / YouTube.com Поделиться Поделиться





Весной посмотреть на цветение маральника на Алтай съезжаются толпы, рассказывает директор туркомпании «Статус» Ирина Дружинина:

— Цветение начинается в конце апреля — начале мая. Это уникальное зрелище, когда горы покрываются цветущим розовым ковром кустарника. Ради него туристы проезжают многие сотни километров.



Маральник (багульник сибирский, рододендрон) — невысокий кустарник с нежно-розовыми цветками со слегка уловимым запахом.

Туристы остаются под впечатлением от вида розовых гор Фото: «УИКЕНД» / YouTube.com Поделиться Поделиться





Частный гид-проводник по Горному Алтаю Андрей Афонин посоветовал смотреть на цветущий маральник с Чуйского тракта — именно там, по его мнению, открываются самые живописные пейзажи:



— На тракте очень много локаций, где можно остановиться и пофотографировать розовые горы. Также есть неплохие места за Чемалом, в сторону ущелья Чечкыш, в сторону поселка Еланда, — уточняет Андрей.



Яркие цветы маральника не имеют сильного запаха Фото: «УИКЕНД» / YouTube.com Поделиться Поделиться





В разных районах Алтая маральник цветет в разное время. Раньше всего — в Чемальском районе, приблизительно с 25 апреля. Однако цветение здесь не будет таким же ярким, как в районе Чуйского тракта. Самые удивительные виды — в 250 километрах от Горно-Алтайска.



При наличии личного транспорта посмотреть на кустарник можно совершенно бесплатно. Турагентства предлагают трехдневные туры к цветущему маральнику в среднем за 15–30 тысяч рублей.

Сезон катеров и теплоходов

Телецкое озеро пользуется популярностью и зимой, и летом Фото: iamhere! / YouTube.com Поделиться Поделиться





Следующее место, которое советует посетить Ирина Дружинина, — Телецкое озеро. Здесь с весны открывается сезон катеров и теплоходов — местные капитаны регулярно водят экскурсии через живописные водопады и заливы.



Весной отдыхать на Телецком следует с северной части озера. Андрей Афонин отмечает, что с южной стороны дорогу часто размывает во время весеннего половодья.

— Весной начнется поводок, и дорогу может просто либо размыть, либо затопить. Высока вероятность не вернуться обратно. Поэтому на Телецкое весной лучше ездить со стороны Горно-Алтайска, — поясняет гид.

Весной на озеро лучше подъезжать со стороны Горно-Алтайска Фото: iamhere! / YouTube.com Поделиться Поделиться





Самые популярные экскурсии на Телецком — поездка на фуникулере, посещение смотровой площадки и прогулки на катере.

— Советую посмотреть на гору Кокуя, там наверху есть смотровая площадка, с нее открывается красивый вид на озеро. В прошлом году это стоило около 700 рублей, в этом, скорее всего, будет чуть дороже. Более легкодоступный вариант — смотровая площадка на другой стороне леса, у горы Тилан-Туу. Туда можно подъехать на машине или подняться пешком, — рассказывает Андрей Афонин.

Вокруг Телецкого озера полно курортов и баз отдыха Фото: iamhere! / YouTube.com Поделиться Поделиться





Не менее интересными Андрей считает и яблоневые сады в кордоне Беле. Его называют самым уединенным местом Телецкого озера — попасть туда можно только на катере. Это одно из самых теплых мест Сибири, поэтому здесь хорошо растут виноград и яблоки.



Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по Телецкому озеру стоит от 2 до 6 тысяч рублей за групповую экскурсию. Подъем на фуникулере взрослому обойдется в 800 рублей, ребенку — в 700 рублей. За экскурсию в кордон Беле придется заплатить около 5 тысяч за человека.

Целебный воздух Белокурихи

Пешеходные тропы Белокурихи не требуют специальной подготовки, утверждает эксперт Фото: Сергей Зимин / YouTube.com Поделиться Поделиться





Немало нестандартных маршрутов есть и в Белокурихе, которую многие ассоциируют исключительно с курортом. Эксперты отмечают, что здесь любой желающий сможет подобраться к скалам — и далеко ходить ради этого не придется.



— Тропы легкие и не требуют специальной подготовки, — говорит директор турагентства Ирина Дружинина. — Хорошо развиты терренкуры, оздоровительные прогулки в горах. А насыщенный горный воздух делает маршруты лечебными.

Еще в Белокурихе можно полюбоваться видами степного Алтая Фото: Сергей Зимин / YouTube.com Поделиться Поделиться





Во время прогулки в Белокурихе открывается роскошный вид на степной Алтай, добавляет Андрей Афонин:

— С обрыва на перевале открывается панорама, видна Ступа Медицины (композиция со статуей Будды). Если спуститься чуть ниже, можно увидеть гору Церковку. Поблизости есть Солнечная долина. В пешей доступности гора Круглая и скалы Четыре Брата — излюбленное место туристов, которые не любят высоко подниматься, но хотят фотографию на скалах.

Курорт в Белокурихе пользователи «Яндекса» оценили на пять звезд из пяти Фото: Сергей Зимин / YouTube.com Поделиться Поделиться





Также можно посетить церковь Святого великомученика Пантелеимона Целителя — на территории есть источник с большим содержанием серебра. Стоит побывать на канатной дороге, в музейном комплексе Андреевской слободы, в Музее шоколада.

Подняться на Церкову на фуникулере стоит 400 рублей для взрослого, детям до 6 лет — бесплатно. Терренкуры в Белокурихе тоже бесплатные. А вот за вход в Андреевскую слободу придется заплатить 150 рублей.

Визитная карточка Горного Алтая

Одной из главных достопримечательностей Чемала является недействующая ГЭС Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Излюбленное место туристов — Чемал. Тракт, проходящий через весь район, считается одной из самых красивых дорог мира. Здесь вы окунетесь в аутентичную красоту Алтая с головой, уверяет Ирина Дружинина:

— В районе Чемала находится основная визитная карточка Алтая — остров Патмос. Именно здесь в полной мере раскрывается этнография региона.

По подвесному мосту можно передвигаться только пешком — автомобиль придется оставить поблизости Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





На остров ведет подвесной мост, по которому можно попасть в храм Иоанна Богослова. Прогуливаясь дальше, увидите на Чемальскую ГЭС. Поблизости находится пасека, куда тоже можно прийти на экскурсию и попробовать настоящий алтайский мёд.



Гид Андрей Афонин советует по пути в Чемал заехать в Элекмонар, чтобы полюбоваться на Катунь с пешеходного моста:



— Я бы еще порекомендовал посмотреть на Зубы Дракона (скалы на реке Катунь). Сейчас там вода поднимется — и будет очень красиво. Следующая локация, которую я советую, если вы первый раз приехали в Чемал, — «Козья тропа». Там обязательно нужно пройтись и посмотреть на скалы и реку.

Крупные трассы Горного Алтая считаются одними из самых красивых в мире Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Помимо прочего гид предлагает побывать в ущелье Чечкыш. Там вдоль родника проложена пешеходная тропа протяженностью 3–4 километра. Во время прогулки можно набрать чистой воды, посмотреть на наскальные рисунки и попасть на смотровую площадку.



Вход на остров Патмос бесплатный. Билет на Чемальскую ГЭС обойдется в 150–200 рублей. Прогуляться в ущелье Чечкыш стоит 100 рублей. Организованные трехдневные туры в Чемал в среднем стоят около 20–30 тысяч рублей за человека.

Растет спрос — растет и цена Внутренний туризм становится всё популярнее среди россиян: по данным ассоциации туроператоров, внутренний туризм за 2 месяца 2024 года вырос на 12%. И Алтай занимает не последнее место в списке самых популярных направлений для путешествий.

Из-за этого отдыхать на Алтае становится дороже. По данным «Амик», средняя стоимость проживания увеличилась на 10–12% по сравнению с прошлым годом. Но повышение цен — это общая тенденция, уверяет эксперт.



— Цены увеличиваются каждый год. На жилье, питание, экскурсионные услуги. Это общая тенденция. У нас большинство туристов эконом-класса. Но на отдыхе человек расслабляется и доставляет себе удовольствие в покупке сувениров, местной кухне, дополнительных развлечениях в виде бани, квадроциклов, сплавов, — дополняет Ирина Дружинина.



А еще отдыхать на Алтае стало модным среди звезд. Так, летом 2023 года достопримечательности Алтая посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Звездные туристы чаще отдавали предпочтение отдыху вдали от людей — на Телецком озере, в горах и Яровом.

