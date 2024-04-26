    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.01eur98.72

    Цветущий маральник, живописные водопады и яблоневые сады: что посмотреть на Алтае в майские праздники

    Список мест, куда туристы готовы съезжаться толпами

    272
    обсудить
    В России продолжает расти внутренний туризм, и Алтай — лидер в списке самых популярных мест для отдыха
    В России продолжает расти внутренний туризм, и Алтай — лидер в списке самых популярных мест для отдыхаФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В мае россиян ждут длинные выходные, а это отличный повод для путешествия. Одним из самых популярных направлений для отдыха остается Алтай. Наши коллеги из NGS22.RU узнали у представителей турагентств и гидов, что здесь стоит посмотреть в весенний сезон. Рассказываем, что точно не стоит пропускать.

    Сотни километров ради цветения маральника

    В зависимости от района маральник зацветает в разное время
    В зависимости от района маральник зацветает в разное времяФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Весной посмотреть на цветение маральника на Алтай съезжаются толпы, рассказывает директор туркомпании «Статус» Ирина Дружинина:

    — Цветение начинается в конце апреля — начале мая. Это уникальное зрелище, когда горы покрываются цветущим розовым ковром кустарника. Ради него туристы проезжают многие сотни километров.

    Маральник (багульник сибирский, рододендрон) — невысокий кустарник с нежно-розовыми цветками со слегка уловимым запахом.

    Туристы остаются под впечатлением от вида розовых гор
    Туристы остаются под впечатлением от вида розовых горФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Частный гид-проводник по Горному Алтаю Андрей Афонин посоветовал смотреть на цветущий маральник с Чуйского тракта — именно там, по его мнению, открываются самые живописные пейзажи:

    — На тракте очень много локаций, где можно остановиться и пофотографировать розовые горы. Также есть неплохие места за Чемалом, в сторону ущелья Чечкыш, в сторону поселка Еланда, — уточняет Андрей.

    Яркие цветы маральника не имеют сильного запаха
    Яркие цветы маральника не имеют сильного запахаФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    В разных районах Алтая маральник цветет в разное время. Раньше всего — в Чемальском районе, приблизительно с 25 апреля. Однако цветение здесь не будет таким же ярким, как в районе Чуйского тракта. Самые удивительные виды — в 250 километрах от Горно-Алтайска.

    При наличии личного транспорта посмотреть на кустарник можно совершенно бесплатно. Турагентства предлагают трехдневные туры к цветущему маральнику в среднем за 15–30 тысяч рублей.

    Сезон катеров и теплоходов

    Телецкое озеро пользуется популярностью и зимой, и летом
    Телецкое озеро пользуется популярностью и зимой, и летомФото: iamhere! / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Следующее место, которое советует посетить Ирина Дружинина, — Телецкое озеро. Здесь с весны открывается сезон катеров и теплоходов — местные капитаны регулярно водят экскурсии через живописные водопады и заливы.

    Весной отдыхать на Телецком следует с северной части озера. Андрей Афонин отмечает, что с южной стороны дорогу часто размывает во время весеннего половодья.

    — Весной начнется поводок, и дорогу может просто либо размыть, либо затопить. Высока вероятность не вернуться обратно. Поэтому на Телецкое весной лучше ездить со стороны Горно-Алтайска, — поясняет гид.

    Весной на озеро лучше подъезжать со стороны Горно-Алтайска
    Весной на озеро лучше подъезжать со стороны Горно-АлтайскаФото: iamhere! / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Самые популярные экскурсии на Телецком — поездка на фуникулере, посещение смотровой площадки и прогулки на катере.

    — Советую посмотреть на гору Кокуя, там наверху есть смотровая площадка, с нее открывается красивый вид на озеро. В прошлом году это стоило около 700 рублей, в этом, скорее всего, будет чуть дороже. Более легкодоступный вариант — смотровая площадка на другой стороне леса, у горы Тилан-Туу. Туда можно подъехать на машине или подняться пешком, — рассказывает Андрей Афонин.

    Вокруг Телецкого озера полно курортов и баз отдыха
    Вокруг Телецкого озера полно курортов и баз отдыхаФото: iamhere! / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Не менее интересными Андрей считает и яблоневые сады в кордоне Беле. Его называют самым уединенным местом Телецкого озера — попасть туда можно только на катере. Это одно из самых теплых мест Сибири, поэтому здесь хорошо растут виноград и яблоки.

    Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по Телецкому озеру стоит от 2 до 6 тысяч рублей за групповую экскурсию. Подъем на фуникулере взрослому обойдется в 800 рублей, ребенку — в 700 рублей. За экскурсию в кордон Беле придется заплатить около 5 тысяч за человека.

    Целебный воздух Белокурихи

    Пешеходные тропы Белокурихи не требуют специальной подготовки, утверждает эксперт
    Пешеходные тропы Белокурихи не требуют специальной подготовки, утверждает экспертФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Немало нестандартных маршрутов есть и в Белокурихе, которую многие ассоциируют исключительно с курортом. Эксперты отмечают, что здесь любой желающий сможет подобраться к скалам — и далеко ходить ради этого не придется.

    — Тропы легкие и не требуют специальной подготовки, — говорит директор турагентства Ирина Дружинина. — Хорошо развиты терренкуры, оздоровительные прогулки в горах. А насыщенный горный воздух делает маршруты лечебными.

    Еще в Белокурихе можно полюбоваться видами степного Алтая
    Еще в Белокурихе можно полюбоваться видами степного АлтаяФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Во время прогулки в Белокурихе открывается роскошный вид на степной Алтай, добавляет Андрей Афонин:

    — С обрыва на перевале открывается панорама, видна Ступа Медицины (композиция со статуей Будды). Если спуститься чуть ниже, можно увидеть гору Церковку. Поблизости есть Солнечная долина. В пешей доступности гора Круглая и скалы Четыре Брата — излюбленное место туристов, которые не любят высоко подниматься, но хотят фотографию на скалах.

    Курорт в Белокурихе пользователи «Яндекса» оценили на пять звезд из пяти
    Курорт в Белокурихе пользователи «Яндекса» оценили на пять звезд из пятиФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Также можно посетить церковь Святого великомученика Пантелеимона Целителя — на территории есть источник с большим содержанием серебра. Стоит побывать на канатной дороге, в музейном комплексе Андреевской слободы, в Музее шоколада.

    Подняться на Церкову на фуникулере стоит 400 рублей для взрослого, детям до 6 лет — бесплатно. Терренкуры в Белокурихе тоже бесплатные. А вот за вход в Андреевскую слободу придется заплатить 150 рублей.

    Визитная карточка Горного Алтая

    Одной из главных достопримечательностей Чемала является недействующая ГЭС
    Одной из главных достопримечательностей Чемала является недействующая ГЭСФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Излюбленное место туристов — Чемал. Тракт, проходящий через весь район, считается одной из самых красивых дорог мира. Здесь вы окунетесь в аутентичную красоту Алтая с головой, уверяет Ирина Дружинина:

    — В районе Чемала находится основная визитная карточка Алтая — остров Патмос. Именно здесь в полной мере раскрывается этнография региона.

    По подвесному мосту можно передвигаться только пешком — автомобиль придется оставить поблизости
    По подвесному мосту можно передвигаться только пешком — автомобиль придется оставить поблизостиФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    На остров ведет подвесной мост, по которому можно попасть в храм Иоанна Богослова. Прогуливаясь дальше, увидите на Чемальскую ГЭС. Поблизости находится пасека, куда тоже можно прийти на экскурсию и попробовать настоящий алтайский мёд.

    Гид Андрей Афонин советует по пути в Чемал заехать в Элекмонар, чтобы полюбоваться на Катунь с пешеходного моста:

    — Я бы еще порекомендовал посмотреть на Зубы Дракона (скалы на реке Катунь). Сейчас там вода поднимется — и будет очень красиво. Следующая локация, которую я советую, если вы первый раз приехали в Чемал, — «Козья тропа». Там обязательно нужно пройтись и посмотреть на скалы и реку.

    Крупные трассы Горного Алтая считаются одними из самых красивых в мире
    Крупные трассы Горного Алтая считаются одними из самых красивых в миреФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо прочего гид предлагает побывать в ущелье Чечкыш. Там вдоль родника проложена пешеходная тропа протяженностью 3–4 километра. Во время прогулки можно набрать чистой воды, посмотреть на наскальные рисунки и попасть на смотровую площадку.

    Вход на остров Патмос бесплатный. Билет на Чемальскую ГЭС обойдется в 150–200 рублей. Прогуляться в ущелье Чечкыш стоит 100 рублей. Организованные трехдневные туры в Чемал в среднем стоят около 20–30 тысяч рублей за человека.

    Растет спрос — растет и цена

    Внутренний туризм становится всё популярнее среди россиян: по данным ассоциации туроператоров, внутренний туризм за 2 месяца 2024 года вырос на 12%. И Алтай занимает не последнее место в списке самых популярных направлений для путешествий.

    Из-за этого отдыхать на Алтае становится дороже. По данным «Амик», средняя стоимость проживания увеличилась на 10–12% по сравнению с прошлым годом. Но повышение цен — это общая тенденция, уверяет эксперт.

    — Цены увеличиваются каждый год. На жилье, питание, экскурсионные услуги. Это общая тенденция. У нас большинство туристов эконом-класса. Но на отдыхе человек расслабляется и доставляет себе удовольствие в покупке сувениров, местной кухне, дополнительных развлечениях в виде бани, квадроциклов, сплавов, — дополняет Ирина Дружинина.

    А еще отдыхать на Алтае стало модным среди звезд. Так, летом 2023 года достопримечательности Алтая посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Звездные туристы чаще отдавали предпочтение отдыху вдали от людей — на Телецком озере, в горах и Яровом.

    В России продолжает расти внутренний туризм, и Алтай — лидер в списке самых популярных мест для отдыха
    В России продолжает расти внутренний туризм, и Алтай — лидер в списке самых популярных мест для отдыхаФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    В зависимости от района маральник зацветает в разное время
    В зависимости от района маральник зацветает в разное времяФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    Туристы остаются под впечатлением от вида розовых гор
    Туристы остаются под впечатлением от вида розовых горФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    Яркие цветы маральника не имеют сильного запаха
    Яркие цветы маральника не имеют сильного запахаФото: «УИКЕНД» / YouTube.com
    Телецкое озеро пользуется популярностью и зимой, и летом
    Телецкое озеро пользуется популярностью и зимой, и летомФото: iamhere! / YouTube.com
    Весной на озеро лучше подъезжать со стороны Горно-Алтайска
    Весной на озеро лучше подъезжать со стороны Горно-АлтайскаФото: iamhere! / YouTube.com
    Вокруг Телецкого озера полно курортов и баз отдыха
    Вокруг Телецкого озера полно курортов и баз отдыхаФото: iamhere! / YouTube.com
    Пешеходные тропы Белокурихи не требуют специальной подготовки, утверждает эксперт
    Пешеходные тропы Белокурихи не требуют специальной подготовки, утверждает экспертФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    Еще в Белокурихе можно полюбоваться видами степного Алтая
    Еще в Белокурихе можно полюбоваться видами степного АлтаяФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    Курорт в Белокурихе пользователи «Яндекса» оценили на пять звезд из пяти
    Курорт в Белокурихе пользователи «Яндекса» оценили на пять звезд из пятиФото: Сергей Зимин / YouTube.com
    Одной из главных достопримечательностей Чемала является недействующая ГЭС
    Одной из главных достопримечательностей Чемала является недействующая ГЭСФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    По подвесному мосту можно передвигаться только пешком — автомобиль придется оставить поблизости
    По подвесному мосту можно передвигаться только пешком — автомобиль придется оставить поблизостиФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Крупные трассы Горного Алтая считаются одними из самых красивых в мире
    Крупные трассы Горного Алтая считаются одними из самых красивых в миреФото: Александр Ощепков / NGS.RU

    Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

    По теме

    МайскиеАлтайГорный АлтайОтдых на АлтаеОтпускВесна
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close