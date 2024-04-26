Блинкен пригрозил мерами, если Китай не перестанет «укреплять ОПК РФ»

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай поставляет России товары двойного назначения. По его словам, из-за этого укрепляется российский оборонно-промышленный комплекс. На пресс-конференции в Пекине Блинкен пригрозил Китаю мерами, если это продолжится, передает в пятницу, 26 апреля, ТАСС.

«На прошлой неделе я услышал одно и то же послание: подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», — сказал Госсекретарь США о разговорах о встречах с союзниками по НАТО.

