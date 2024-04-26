Блинкен пригрозил мерами, если Китай не перестанет «укреплять ОПК РФ»

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай поставляет России товары двойного назначения. По его словам, из-за этого укрепляется российский оборонно-промышленный комплекс. На пресс-конференции в Пекине Блинкен пригрозил Китаю мерами, если это продолжится, передает в пятницу, 26 апреля, ТАСС.
«На прошлой неделе я услышал одно и то же послание: подпитка российского оборонно-промышленного комплекса угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», — сказал Госсекретарь США о разговорах о встречах с союзниками по НАТО.
Также Блинкен добавил, что Китай не добьется улучшения отношений с Европой, если будет «поддерживать самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны».
Глава американской дипломатии рассказал, что в ходе переговоров дал ясно понять, что «если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы. Блинкен не уточнил, какие именно меры может принять США.
Энтони Блинкен прибыл в Шанхай 24 апреля. Его визит в Китай должен продлиться до 26 апреля.
В китайском МИД неоднократно подчеркивали, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, а также опровергли заявления о поставках Китая вооружения России.