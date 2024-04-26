В США 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и с пистолетом ограбила банк

Пенсионерка из Огайо
Автор: youtube.com / NBCNews
Женщина с пистолетом пришла в отделение AurGroup Credit Union, где начала угрожать сотрудникам и требовать денег. Однако с пожилой американкой справились сотрудники полиции. Ее арестовали — женщина дала признательные показания.
О том, что пенсионерка оказалась жертвой аферистов, стало известно после беседы представителей правоохранительных органов с ее родственниками. Они рассказали, что женщина отправила деньги неизвестному человеку.
«Некоторые могут рассматривать ее как жертву. К сожалению, Энн решила сделать жертвами нескольких других людей в банке, ограбив его с применением огнестрельного оружия, чтобы исправить свою ситуацию», — заявил сержант полиции Брендон МакКроски.
Еще полицейский добавил, что