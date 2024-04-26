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    В США 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и с пистолетом ограбила банк

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    Пенсионерка из Огайо 74-летняя Энн Майерс оказалась жертвой онлайн-мошенников и решилась на ограбление банка. Так она хотела поправить свое материальное положение. Об этом стало известно в пятницу, 26 апреля, из сообщения USA Today.

    Автор: youtube.com / NBCNews

    Женщина с пистолетом пришла в отделение AurGroup Credit Union, где начала угрожать сотрудникам и требовать денег. Однако с пожилой американкой справились сотрудники полиции. Ее арестовали — женщина дала признательные показания.

    О том, что пенсионерка оказалась жертвой аферистов, стало известно после беседы представителей правоохранительных органов с ее родственниками. Они рассказали, что женщина отправила деньги неизвестному человеку.

    «Некоторые могут рассматривать ее как жертву. К сожалению, Энн решила сделать жертвами нескольких других людей в банке, ограбив его с применением огнестрельного оружия, чтобы исправить свою ситуацию», — заявил сержант полиции Брендон МакКроски.

    Еще полицейский добавил, что 74-летняя американка заранее готовилась к преступлению: сняла номер со своего автомобиля, попыталась удалить наклейку с бампера. Также пенсионерка обсуждала ограбление со своей семьей, но они не восприняли ее серьезно.

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