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    Наталья Парашкина сыграет главную роль в детективе «Балтийского дома»

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    1 комментарий
    Фото: baltic-house.ru/
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    27 и 28 апреля в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «И никаких но!..» по пьесе Р. Тома «Попугаиха и цыпленок». Эта же история легла в основу фильма «Ищите женщину», который был снят А. Суриковой. Картина получила большое признание у зрителей благодаря звездному составу: в фильме снялись Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Cергей Юрский, Елена Соловей, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Владимир Басов.

    Пьесу «Попугаиха и цыплёнок» («La Perruche et le Poulet») можно также перевести с разговорного французского как «Болтушка и полицейский». В этой непереводимой игре слов и кроется главный узел истории. Однако французский источник не является полностью оригинальным. Первоисходник описываемых событий — пьеса британского драматурга Джека Поплуэлла под названием «Миссис Пайпер ведет следствие».

    Пьеса Робера Тома богата остроумным юмором, житейскими мудростями, свойственными французской драматургии изящными словесными дуэлями и захватывающим детективным сюжетом с неожиданными поворотами и подозреваемыми.

    Актеры «Балтийского дома» разных поколений сыграют запутанную историю, разворачивающуюся в нотариальной конторе. В центре внимания — очаровательная, сообразительная, но очень болтливая секретарша адвоката, мэтра Роше. Большая любовь к детективным романам поможет Алисе Постик распутать серьезную задачку. Стильное и лаконичное цветовое оформление спектакля станет аккуратной рамкой для пестрой картины, в которой есть и интрига, и юмор, и трогательный любовный сюжет.

    Постановка спектакля приурочена к юбилею знаменитой актрисы Натальи Парашкиной, заслуженной артистки Санкт-Петербурга, которая служит в «Балтийском доме» вот уже 25 лет.

    12+

    Арина Хек

    Фото: baltic-house.ru/

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    Комментарии 1

    Что не так, Господи?!..)27 Апр 2024 в 02:10
    Господа, Друзья, Товарищи, можете надо мной смеяться но, вот именно в этом вопросе, я бы всё же доверил.. Станиславскому хотя, многие, вполне возможно, предпочли бы Товстоногова..) - Прикинь, какой ты Дурень, ни разу ты не Играл ни в Кино, ни в Театре и, при этом, пытаешься тут о чём-то "рассуждать"!..) - Господи, позволь, раз уже налито, имею Право рассуждать я обо Всём!..) - Где это записано? - В Теле!..) - Не Желаете ли немного зелёного горошка? - Пожалуй, не откажусь..) - Вот видишь, как легко поймать тебя?! - Господи, что же мне, отказываться, ведь я, действительно, желаю зелёного горошка?..) - Желает ли тебя.. - Горошек?!..) - Господи, прости, за это посадить нас могут!..) - Не могут, всегда ты можешь Предъявить! - Что? - Ну.., нужно быть совсем слепым, чтобы не увидеть, что ложка у тебя.. - уже в Горошке!..) - Прости, закусывать им вкусно..) - Когда бросишь? - Закусывать? - Ну.., не думаешь ли ты, что пьяным интересен ты людям и Мне?..) - Нет, я так не думаю..) - Тогда, зачем?..
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