Наталья Парашкина сыграет главную роль в детективе «Балтийского дома»

27 и 28 апреля в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «И никаких но!..» по пьесе Р. Тома «Попугаиха и цыпленок». Эта же история легла в основу фильма «Ищите женщину», который был снят А. Суриковой. Картина получила большое признание у зрителей благодаря звездному составу: в фильме снялись Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Cергей Юрский, Елена Соловей, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Владимир Басов.
Пьесу «Попугаиха и цыплёнок» («La Perruche et le Poulet») можно также перевести с разговорного французского как «Болтушка и полицейский». В этой непереводимой игре слов и кроется главный узел истории. Однако французский источник не является полностью оригинальным. Первоисходник описываемых событий — пьеса британского драматурга Джека Поплуэлла под названием «Миссис Пайпер ведет следствие».
Пьеса Робера Тома богата остроумным юмором, житейскими мудростями, свойственными французской драматургии изящными словесными дуэлями и захватывающим детективным сюжетом с неожиданными поворотами и подозреваемыми.
Актеры «Балтийского дома» разных поколений сыграют запутанную историю, разворачивающуюся в нотариальной конторе. В центре внимания — очаровательная, сообразительная, но очень болтливая секретарша адвоката, мэтра Роше. Большая любовь к детективным романам поможет Алисе Постик распутать серьезную задачку. Стильное и лаконичное цветовое оформление спектакля станет аккуратной рамкой для пестрой картины, в которой есть и интрига, и юмор, и трогательный любовный сюжет.
Постановка спектакля приурочена к юбилею знаменитой актрисы Натальи Парашкиной, заслуженной артистки Санкт-Петербурга, которая служит в «Балтийском доме» вот уже 25 лет.
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Арина Хек