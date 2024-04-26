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    Житель Петербурга встретил пришедших к нему домой приставов с обрезом ружья. Пришлось вызывать Росгвардию

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    56-летний житель Санкт-Петербурга встретил прибывших к нему домой судебных приставов с оружием в руках. Сотрудники ФССП явились для исполнения ранее принятого судебного решения совместно с представителем полиции, но после проявленной агрессии и угрозы применения огнестрельного оружия вынуждены были вызвать на подмогу Росгвардию. Об этом 26 апреля сообщается в телеграм-канале Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

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    Злоумышленник был задержан прибывшим нарядом росгвардейцев, которые обезвредили его, «применив наручники». В помещении, где проживал агрессивный петербуржец, также обнаружили патроны для ружья, нож, а также 8 страйкбольных гранат.

    Ранее Росгвардия показала задержание мужчины, который открыл стрельбу по полицейским в Гатчинском районе Ленобласти.

    Правительственная комиссия недавно одобрила законопроект Минюста, дающий право судебным приставам на ношение и применение огнестрельного оружия

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    Росгвардия
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