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    Стой, или Судебные приставы будут стрелять: новый закон Минюста даст сотрудникам ФССП право применять огнестрельное оружие

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    Правительственная комиссия одобрила законопроект Министерства юстиции, дающий право судебным приставам на ношение и применение огнестрельного оружия. Об этом стало известно 15 апреля из материала RTVI, в чьем распоряжении оказались документы с заседания комиссии. Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму после обсуждения правительством.

    Согласно положениям законопроекта, сотрудник ФССП сможет применять огнестрельное оружие при задержании лица, «застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать его не представляется возможным». В то же время пристав обязан будет оказывать первую помощь или принимать меры по предоставлению медицинской помощи «в возможно короткий срок». После принятия закона директор ФССП будет утверждать перечень сотрудников, имеющих право на ношение, хранение и применение специальных средств: аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников и огнестрельного оружия.

    Утверждается, что «изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, а сотрудники обязаны будут проходить специальную подготовку и проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия».

    В марте МВД сообщило, что полиция испытывает острый недокомплект: в Петербурге в среднем не хватает 14 процентов сотрудников.

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    ФССПСудебные приставыОгнестрельное оружие
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