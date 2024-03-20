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    Нет каждого третьего участкового. В МВД сообщили о недокомплекте сотрудников полиции в Петербурге

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    В Петербурге полиция испытывает острый недокомплект. Как сообщил на отчёте перед депутатами ЗакСа 20 марта глава ГУ МВД по городу и области Роман Плугин, в среднем в городе не хватает 14 процентов сотрудников.

    «Охранник на входе в алкомаркет получает 100 тысяч рублей. А у нас сотрудник УгРО, молодой специалист с 1–2 группой здоровья — 75 тысяч рублей. Пойди поконкурируй», — объяснил Плугин. По его словам, недокомплект участковых — 34,8 процента, то есть не хватает каждого третьего участкового.

    Плугин заметил, что в Москве из городского бюджета доплачивают полицейским. В Петербурге он также обсуждает это с губернатором, но пока результата нет. «С юридическим комитетом не получается. Там, в Москве, можно, а тут — нет», — отметил Плугин.

    Он добавил, что в очереди на жилищные субсидии от МВД стоят 3700 человек. В прошлом году получили субсидии 44 человека.

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    ПолицияПолиция ПетербургаЗаконодательное собрание Петербурга
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