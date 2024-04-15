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    «Руки достал!» Как задерживали стрелявшего по полиции в Коммунаре

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    Росгвардия показала задержание мужчины, который открыл стрельбу по полицейским в Гатчинском районе Ленобласти. Бывший сотрудник органов вышел навстречу приехавшим на вызов правоохранителям с ружьем, которого у него не должно было быть.

    ГУ Росгварии по Петербургу и Ленобласти

    Мужчину в квартире на Пионерской улице задерживали сотрудники СОБР Росгвардии. «Руки достал! На балкон идет!» — слышно на оперативном видео, опубликованном 15 апреля ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Уйти на балкон мужчина, судя по всему, не успел.

    Напомним, вечером 14 апреля жительница Коммунара вызвала полицию на ссору с соседом. По ее словам, тот бросился на ее мужа с ножом, после того как ему сделали замечание за громкую музыку. Когда полицейские позвонили в дверь квартиры этого соседа, тот вышел с ружьем и открыл стрельбу.

    Как выяснилось позже, стрелявший когда-то и сам служил в органах. Он бывший сержант милиции батальона ОВО при УВД Гатчинского района. Еще во время службы он оформил документы на охотничье ружье, однако разрешение на него действовало только до 2018 года, а с 2020-го оно по документам числилось как сданное. Действующего разрешения на оружие у мужчины нет.

    В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

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