Стрелявший по полицейским в Коммунаре сам оказался бывшим сотрудником органов

Мужчина, встретивший ружьем прибывших на вызов полицейских в Гатчинском районе Ленобласти, сам когда-то был одним из них. Оружие, по документам, числилось как сданное.
Как сообщает 15 апреля 47news, 49-летний мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Пионерской улице Коммунара, в прошлом служил в батальоне отдела вневедомственной охраны при УВД Гатчинского района. Бывший сержант милиции когда-то официально владел охотничьим ружьем «ИЖ-27». Документы на оружие были оформлены, когда мужчина еще работал в органах, а разрешение на хранение и ношение действовало до 2018 года. С 2020 года ружье, по документам, было сдано. Полицейские, которые подписали соответствующие бумаги, сейчас уже вышли на пенсию.
Судя по соцсетям, мужчина любил отдых на природе и вел активный образ жизни. На его странице можно найти фотографии участка с огородом, растений и пейзажей, фото его самого со скутером. Несколько лет назад он публиковал и фото с ружьем, сопроводив подписью: «Готовь сани летом, телегу — зимой, а ружьё — всегда».
Напомним, около семи часов вечера 14 апреля жительница Коммунара вызвала полицию на Пионерскую улицу. По ее словам, сосед набросился на ее мужа с ножом после замечания о громкой музыке. К прибытию полиции тот успел скрыться в своей квартире, а когда правоохранители позвонили в дверь, вышел с ружьем и дважды выстрелил в сторону одного из сотрудников. Мужчину обезвредили сотрудники СОБР Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского по статье 317 УК РФ.