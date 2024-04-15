Стрелявший по полицейским в Коммунаре сам оказался бывшим сотрудником органов

Мужчина, встретивший ружьем прибывших на вызов полицейских в Гатчинском районе Ленобласти, сам когда-то был одним из них. Оружие, по документам, числилось как сданное.

Как сообщает 15 апреля 47news, 49-летний мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Пионерской улице Коммунара, в прошлом служил в батальоне отдела вневедомственной охраны при УВД Гатчинского района. Бывший сержант милиции когда-то официально владел охотничьим ружьем «ИЖ-27». Документы на оружие были оформлены, когда мужчина еще работал в органах, а разрешение на хранение и ношение действовало до 2018 года. С 2020 года ружье, по документам, было сдано. Полицейские, которые подписали соответствующие бумаги, сейчас уже вышли на пенсию.