Житель Коммунара открыл стрельбу по полицейским из ружья. До этого он угрожал соседям

49-летний житель Коммунара стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов от соседей.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 15 апреля, сообщение о конфликте с соседом поступило накануне вечером с Пионерской улицы в Коммунаре. Когда полицейские прибыли на место, заявительница рассказала, что у ее супруга возник конфликт с соседом — он якобы угрожал ее мужу ножом.
Сам мужчина успел скрыться в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел с ружьем и открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Стрелка обезвредили сотрудники СОБР Росгвардии. Обошлось без пострадавших.
Мужчину задержали и доставили в полицию. С места происшествия изъяли двуствольное ружье 12 калибра, его направили на экспертизу. Известно, что разрешения на оружие у стрелка нет.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья