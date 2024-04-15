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    Житель Коммунара открыл стрельбу по полицейским из ружья. До этого он угрожал соседям

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    49-летний житель Коммунара стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов от соседей.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 15 апреля, сообщение о конфликте с соседом поступило накануне вечером с Пионерской улицы в Коммунаре. Когда полицейские прибыли на место, заявительница рассказала, что у ее супруга возник конфликт с соседом — он якобы угрожал ее мужу ножом.

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    Сам мужчина успел скрыться в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел с ружьем и открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Стрелка обезвредили сотрудники СОБР Росгвардии. Обошлось без пострадавших.

    Мужчину задержали и доставили в полицию. С места происшествия изъяли двуствольное ружье 12 калибра, его направили на экспертизу. Известно, что разрешения на оружие у стрелка нет.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет Ленобласти.

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