Житель Коммунара открыл стрельбу по полицейским из ружья. До этого он угрожал соседям

49-летний житель Коммунара стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов от соседей.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 15 апреля, сообщение о конфликте с соседом поступило накануне вечером с Пионерской улицы в Коммунаре. Когда полицейские прибыли на место, заявительница рассказала, что у ее супруга возник конфликт с соседом — он якобы угрожал ее мужу ножом.

