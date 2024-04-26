Центр Петербурга на сутки перекроют ради спортивных мероприятий

Сразу несколько спортивных мероприятий перекроют движение в центре Петербурга в предстоящие выходные. Ограничения продлятся с вечера 30 апреля до вечера 1 мая.
С 20:30 30 апреля до 20:00 1 мая будут закрыты для проезда транспорта Дворцовая площадь, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Об этом 26 апреля предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.
Водителей потеснят, чтобы провести легкоатлетический забег «Звездная эстафета», посвященный Дню Победы, региональные соревнования «Эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона», а также чемпионат и первенство Петербурга по велосипедному спорту на шоссе.