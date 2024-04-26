Из подтопленной деревни в Тюменской области спасли бычков и Крепыша

Из подтопленной деревни Кареглазова Тюменской области спасли домашних животных — в этот раз не только кошек и собак. Об этом 26 апреля сообщает официальный telegram-канал МЧС России.
МЧС России
Сотрудники МЧС эвакуировали бычков и мерина Крепыша, их уводили от «большой воды». Поначалу Крепыш не хотел выходить из загона, был сильно напуган. Однако немного позже действия спасателей увенчались успехом, и Крепыша удалось вывести.
«Из-за промоины в земляной насыпи накануне в деревне оказались подтоплены несколько жилых домов. Жители <...> навещали оставленных домашних питомцев, крупнорогатый скот и птиц», — уточнили в МЧС России.
Ранее в Оренбургской области спасли корову с теленком, которых бросили хозяева.