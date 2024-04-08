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    Тянущаяся к людям корова и теленок в ванне. В Оренбуржье люди спасают брошенных животных

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    В Оренбургской области неравнодушные люди спасли корову и теленка, которых бросили хозяева. Душераздирающие кадры публикуют 8 апреля в соцсетях.

    Один из жителей на моторной лодке тащил животное за рога, но в какой-то момент рука соскользнула. Тогда корова начала заваливаться на бок, но продолжала идти к людям. Ее вытянули на сушу трое мужчин. Обессиленная корова упала на бок, но все же выжила.

    Подслушано Орск

    Теленка в Кувандыкском округе вывозили в старой ванне.

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    «Если вы находитесь в зоне предполагаемого подтопления, пожалуйста, позаботьтесь о животных заранее, пока есть время и возможность. В спешке покидая дома, о них, как правило, уже не вспомнят», — предупреждает Илья Ермолаев, глава администрации МО «Кувандыкский городской округ» Оренбургской области.

    Оренбургский Орск затопило из-за прорывов дамбы. Уровень воды в Урале вплотную приблизился к критическому значению. Подтоплено 2 015 участков, 1 535 домовладений, в городе действует режим ЧС. Глава Оренбурга призывает людей покинуть свои дома в зоне подтопления.

    Фото: Илья Ермолаев. Про ЖКХ из первых уст

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