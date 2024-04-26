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    В Невинномысске мощно полыхают торговые ряды. Видео

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    В Невинномысске на Ставрополье загорелись торговые ряды. Площадь пожара составляет 1000 «квадратов». Об этом в пятницу вечером, 26 апреля, сообщил региональный ГУ МЧС, передает ТАСС.

    Подслушано Невинномысск

    «Около 22:00 мск в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске», — говорится в сообщении ведомства.

    Судя по кадрам, на месте пожара, предположительно, обрушилась кровля — в верх поднялись языки пламени.

    О погибших и пострадавших не сообщается. К ликвидации возгорания привлекли 49 человек и 17 единиц техники.

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    ПожарСтавропольский край
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