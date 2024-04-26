В Невинномысске на Ставрополье загорелись торговые ряды. Площадь пожара составляет 1000 «квадратов». Об этом в пятницу вечером, 26 апреля, сообщил региональный ГУ МЧС, передает ТАСС.
«Около 22:00 мск в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске», — говорится в сообщении ведомства.
Судя по кадрам, на месте пожара, предположительно, обрушилась кровля — в верх поднялись языки пламени.
О погибших и пострадавших не сообщается. К ликвидации возгорания привлекли 49 человек и 17 единиц техники.