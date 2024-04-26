Похоронный юмор в Кузьмолово. Муниципальный депутат «в шутку» рассказал об откатах и поджоге

Удивительным чувством юмора, кажется, обладает депутат Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Кирилл Шурыгин.

26 апреля в распоряжении портала 47news оказалось видео с его участием. На записи депутат подробно рисует схему «откатов» в Кузьмолово, а также рассказывает об организации по крайней мере одного поджога.



Шурыгин рассказывает, кому, когда и за что годами передавал деньги, и называет имя действующего главы совета, а ранее врио главы администрации Кузьмолово Юрия Спицина.