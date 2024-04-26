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    Похоронный юмор в Кузьмолово. Муниципальный депутат «в шутку» рассказал об откатах и поджоге

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    Удивительным чувством юмора, кажется, обладает депутат Кузьмоловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Кирилл Шурыгин.

    26 апреля в распоряжении портала 47news оказалось видео с его участием. На записи депутат подробно рисует схему «откатов» в Кузьмолово, а также рассказывает об организации по крайней мере одного поджога.

    Шурыгин рассказывает, кому, когда и за что годами передавал деньги, и называет имя действующего главы совета, а ранее врио главы администрации Кузьмолово Юрия Спицина.

    «На протяжении нескольких лет, когда Спицын стал директором муниципального учреждения по захоронению на Кузьмоловском кладбище, я ежемесячно забираю денежные средства, а именно — всю прибыль, по организации ИП «Вдовенко», который осуществляет благоустройство на данном кладбище. Денежные средства забираю по указанию Спицына, ежемесячно. Передаю ему — или полностью самому ему, или часть денег людям, кому он скажет, тому я и передаю», — говорит мужчина в ролике.

    Самое интересное ближе к финалу — мужчина вспоминает, что в 2022 году якобы по просьбе Спицына нашел исполнителя для поджога автомобиля тогда замглавы администрации Нины Гущиной.

    «Данного человека я нашёл, зовут его Эмиль. По имеющейся информации, он проживает в республике Азербайджан. За данное деяние Спицын передал мне 30 тысяч рублей, и я передал их данному человеку», — уточняет Шурыгин. По данным 47news, машина Гущиной действительно сгорела в феврале 2023 года.

    Юрий Спицын в итоге заявил журналистам: «По данному ролику могу сказать, что это похоже на какой-то розыгрыш, с Кириллом Владимировичем прекрасные отношения, он депутат нашего совета. В целом это напоминает первоапрельскую шутку».

    Сам Кирилл Шурыгин в беседе с журналистами тоже настаивал, что жанр видео — юмористический.

    «А? Так TikTok. Ничего к правде не относится», — сказал он 47news.

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    Кузьмолово
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