Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир попал в серьезное ДТП

Лидер израильской крайне правой партии «Оцма Иехудит» и министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир попал в ДТП в городе Рамалла. Автомобиль с чиновником перевернулся, когда он покидал место теракта. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает издание Times of Israel .

По данным полиции, участниками ДТП оказались два автомобиля — трех человек доставили с легкими травмами. Очевидцы рассказали, что автомобиль министра безопасности проехал на красный свет.



Сам Бен-Гвир жив и находится в сознании. Его доставили в близлежащий медцентр Шамир для дальнейшего лечения.

