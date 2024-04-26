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    Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир попал в серьезное ДТП

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    Лидер израильской крайне правой партии «Оцма Иехудит» и министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир попал в ДТП в городе Рамалла. Автомобиль с чиновником перевернулся, когда он покидал место теракта. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает издание Times of Israel.

    По данным полиции, участниками ДТП оказались два автомобиля — трех человек доставили с легкими травмами. Очевидцы рассказали, что автомобиль министра безопасности проехал на красный свет.

    Сам Бен-Гвир жив и находится в сознании. Его доставили в близлежащий медцентр Шамир для дальнейшего лечения.

    Судя по кадрам с места ДТП, служебный автомобиль перевернулся, а передняя часть другой машины разбилась.

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    ДТПИзраиль
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