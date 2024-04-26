МИД Британии вызвал посла РФ из-за поджогов в промзоне Лондона. Власти Соединенного Королевства углядели «российский след»

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина после задержания в Соединенном Королевстве пяти человек, обвиненных «в ведении враждебной деятельности» в интересах РФ. О визите посланника в МИД 26 апреля сообщило агентство РИА Новости.
Задержанные обвиняются в причастности к поджогу коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, в марте 2024 года — речь идет о двух объектах в промышленной зоне на востоке Лондона. Помимо этого, по утверждению Королевской прокурорской службы (CPS), обвиняемые занимались мошеннической деятельностью, «исследованием и разведкой целей», вербовкой для помощи иностранной разведке, а один из них якобы располагал информацией о террористических актах.
По данным телеканала Sky News, один из задержанных, 20-летний Дилан Эрл, может быть связан с ЧВК «Вагнер» (признана в Великобритании террористической организацией и запрещена).
Андрей Келин заявил, что обвинения в адрес России носят абсурдный и заведомо безосновательный характер, и что «британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз».
Ранее генпрокурор Германии Йенс Роммель арестовал двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий на территории ФРГ.